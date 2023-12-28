Андрей Журанков: «Хромых – иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали, и все»
Андрей Журанков прокомментировал критику Татьяны Тарасовой в адрес Майи Хромых.
«Я считаю, слова Татьяны Анатольевны здесь были резковаты, потому что типа: «Вот зачем ей надо было выходить в таком виде...» Майя пытается вернуться. Это ее выбор, она делает все возможное, чтобы вернуться.
Другой вопрос, что Хромых – это иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали как бы, и все. Но нет, она борется! Это ее личный путь, который она проходит, и хвала ей за это. Я бы не был таким категоричным, как Татьяна Анатольевна в комментариях Хромых, хотя это было тяжело смотреть», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».
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После огромного пропуска, череды травм, пришедшихся еще и на пубертат, именно через старты Майе надо приходить в себя, ошибаться, делать выводы, и идти дальше
То, что даже так ей жаль шанс, позволили выступить на чр, говорит о том, что тренерам не плевать.
Лиза тоже валялась на ЧР, и в форме была плохой, и с весом лишним, и все равно участвовала. Только так можно удержаться в строю, если брать паузу - никогда не вернешься
В своӗ время Тарасову начали игнорировать тренеры, когда она получила травму не совместимую со спортом, и это было правильно, хоть и очень обидно. Она не потеряла время и не травмировалась ещё больше. Посмотрим, как получится у Майи.
Майю судьи на этапах грибовали как не в себя, протаскивая на ЧР.
Майя по справедливости просто не должна была отобраться на ЧР. И тогда всё было бы хорошо.