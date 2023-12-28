Андрей Журанков: «Хромых – иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали, и все»

Андрей Журанков прокомментировал критику Татьяны Тарасовой в адрес Майи Хромых.

«Я считаю, слова Татьяны Анатольевны здесь были резковаты, потому что типа: «Вот зачем ей надо было выходить в таком виде...» пытается вернуться. Это ее выбор, она делает все возможное, чтобы вернуться.

Другой вопрос, что Хромых – это иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали как бы, и все. Но нет, она борется! Это ее личный путь, который она проходит, и хвала ей за это. Я бы не был таким категоричным, как Татьяна Анатольевна в комментариях Хромых, хотя это было тяжело смотреть», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

Тарасова о Хромых на чемпионате России: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться»