Андрей Журанков: «Хромых – иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали, и все»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание Андрей Журанков Майя Хромых Фигурное катание

Андрей Журанков прокомментировал критику Татьяны Тарасовой в адрес Майи Хромых.

«Я считаю, слова Татьяны Анатольевны здесь были резковаты, потому что типа: «Вот зачем ей надо было выходить в таком виде...» Майя пытается вернуться. Это ее выбор, она делает все возможное, чтобы вернуться.

Другой вопрос, что Хромых – это иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали как бы, и все. Но нет, она борется! Это ее личный путь, который она проходит, и хвала ей за это. Я бы не был таким категоричным, как Татьяна Анатольевна в комментариях Хромых, хотя это было тяжело смотреть», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

Тарасова о Хромых на чемпионате России: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться»

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14 комментариев
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Имхо, но списали - это когда не дают выступать, не ставят программы, не интересуются здоровьем
После огромного пропуска, череды травм, пришедшихся еще и на пубертат, именно через старты Майе надо приходить в себя, ошибаться, делать выводы, и идти дальше

То, что даже так ей жаль шанс, позволили выступить на чр, говорит о том, что тренерам не плевать.

Лиза тоже валялась на ЧР, и в форме была плохой, и с весом лишним, и все равно участвовала. Только так можно удержаться в строю, если брать паузу - никогда не вернешься
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Майе бы не плохо поработать с психологом, как Даше Садковой. Кмк ей труднее морально собраться на прокат, чем физически. На тренировках же она всё прыгает.
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+9
Ответ RusVector
Разумеется, списали! Тутберидзе ни разу с ней не вышла ни на этапы ни на ЧР! Тутберидзе ходит только с теми, у кого спонсоры богатые и готовые ей платить и кого власть поддерживает! Остальные ей не интересны!
Этери была с ней на ЧР, хватит врать.
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После длительного перерыва, отсутствия соревновательной практики и в период пубертата, от Майи успешного выступления трудно было ожидать. А тем более учитывая её морально-психологическую неустойчивость. Для неё это сейчас самая большая проблема. С физикой, физиологией, с прыжками она справится упорно тренируясь, но мысли вновь провалиться на соревнованиях будут её преследовать. Здесь нужна помощь практикующего спортивного психолога. Удачи !
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+4
Ответ RusVector
И кто соврал? Вышла она на ЧР с Майей, посидела с ней в кике? Видео есть, кто из нас врет?
она её провожала и встречала после прокатов.
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Майе дают шанс, и она его использует, как может. Сейчас она может так, дальше посмотрим.
В своӗ время Тарасову начали игнорировать тренеры, когда она получила травму не совместимую со спортом, и это было правильно, хоть и очень обидно. Она не потеряла время и не травмировалась ещё больше. Посмотрим, как получится у Майи.
+5
-2
+3
Лучше бы, конечно, Журанкова списали.
+3
0
+3
Пардоньте, а с чего Журанков взял, что Хромых списали? что значит - она борется, личный путь, хвала ей - Майя что, сама себя тренит? Тренируется в своем родном штабе, потихоньку проходит и преодолевает трудности, никто ее никуда не гонит. Она в резерве сборной была по сезону! Майе конечно хвала и поддержка, но она ни наду не одна в чистом поле
+2
0
+2
Ответ Oleandra
хейтерам не угодить никогда.. врать только не надо, что её не было на ЧР.
И кто соврал? Вышла она на ЧР с Майей, посидела с ней в кике? Видео есть, кто из нас врет?
+8
-6
+2
Спорт должен быть честным. Только тогда это спорт.
Майю судьи на этапах грибовали как не в себя, протаскивая на ЧР.
Майя по справедливости просто не должна была отобраться на ЧР. И тогда всё было бы хорошо.
+7
-6
+1
Я считаю, что высказывания ТАТ на тему веса Майи некорректны, такие вещи точно не стоит обсуждать на всю страну в эфире, но я согласен с ней в том, что ТШТ не стоило везти Хромых в Челябинск, видя, что она совершенно не готова ни по физике, ни по голове. Кому лучше от таких прокатов? Явно ни зрителям, ни тренерам, ни самой спортсменке. Есть масса соревнований пониже статусом, где можно пробовать свои силы, но зачем устраивать это унижение на главном старте?
+3
-2
+1
Ответ Oleandra
Этери была с ней на ЧР, хватит врать.
Конечно была, хоть для какого-то приличия, вот только не с ней и в КИК с ней так и не села (и даже ни разу не пообщалась на разминке), видимо Майя лицом не вышла, чтобы с ней сама Королева сидела ! Люди все понимают!
+11
-11
0
Ответ RusVector
Конечно была, хоть для какого-то приличия, вот только не с ней и в КИК с ней так и не села (и даже ни разу не пообщалась на разминке), видимо Майя лицом не вышла, чтобы с ней сама Королева сидела ! Люди все понимают!
хейтерам не угодить никогда.. врать только не надо, что её не было на ЧР.
+7
-7
0
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