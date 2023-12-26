Майя Хромых: «Хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают опускать руки»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Майя Хромых поблагодарила болельщиков и тренеров после чемпионата России.

Фигуристка заняла 18-е место (последнее).

«В этом посте хочу поблагодарить всех фанатов и болельщиков фигурного катания за то, что даже не при самых хороших прокатах вы поддерживали меня, и я не каталась в тишине. Я слышала все ваши слова поддержки со льда, и это дорогого стоит.

Также хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают мне опускать руки», – написала Хромых.

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45 комментариев
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Мне захотелось после этого ЧР найти запись другого, 10-летней, наверное, давности, где ТАТ поливала Лизу. И отправить Майе. Потому что ни один эксперт в мире не знает, сможешь ты или нет. И потом эти же люди будут тобой восхищаться.
Не знаю, захочет ли Майя продолжать после всего этого, но если продолжит - я буду за нее болеть.
+28
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+26
Майечка, держись! За провалами будут взлеты
+24
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+21
Майе - лучики поддержки, ты все равно тебя очень ждем!!!!!!
+19
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+16
все наладится.
главное нервы в порядок привести.
у Майи боязнь льда, травма сильно сказалась.
+19
-4
+15
Майя невероятно красиво катается. Надеюсь, что она преодолеет трудности и продолжит выступать. Жаль, что ее преследовали травмы, а сейчас не получается набрать форму. Хочется пожелать ей здоровья и терпения.
+18
-3
+15
Майя пережила тяжёлую травму,которая вообще могла закончиться летальным исходом(из за большой потери крови).Может кто не знает.Восстанавливайся,набирайся сил и продолжай выступления,красотка.Твой блюз я пересматривала уже наверно десяток раз.
+15
-2
+13
Было очень приятно видеть , как зал поддерживал Майю на ЧР , и Майя молодец , что публично поблагодарила зрителей , умница ! Сил и здоровья Майе , пусть у неё все получится !
+14
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+13
Привет, Майя!! С наступающим! Пусть все планы сбудутся и успехов. Улыбнись.
+14
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+13
главное, чтобы не завершила карьеру. В целом такие её прокаты вполне ожидаемы после 1,5 года перерыва, а это очень много. Как говорится "терпение и труд всё перетрут". Майя справится со всеми трудностями, просто ей нужно чуть больше времени, и всё наладится. А грация, красота, эстетика и артистизм у Майи никуда не пропали
+13
-1
+12
Борись, Майя, борись, все восстановится, все девчонки проходят этот сложный период, а у тебя еще и такая сложная травма была. Не сдавайся, если здоровье позволит 🙏
Ты очень красиво катаешься, любим тебя и ждем ❤
+14
-3
+11
Ответ Дарья Куликова
Комментарий удален пользователем
а можно пожалуйста поподробнее - кто гнал Липницкую и в чем это проявлялось? кто гнал Медведеву? кто гнал Загитову? тем более, что две последние продолжают тренироваться в ТШТ. Косторной да было сказано: либо работа, либо скатертью дорога
+12
-2
+10
Майе хочется сказать, что всё будет хорошо, может, не завтра, но обязательно будет. Терпение и труд всё перетрут. В народе зря не скажут. Главное, здоровье чтобы не подводило. А мы всегда поддержим и пожелаем удачи.
+8
0
+8
Ответ Mion
Мне захотелось после этого ЧР найти запись другого, 10-летней, наверное, давности, где ТАТ поливала Лизу. И отправить Майе. Потому что ни один эксперт в мире не знает, сможешь ты или нет. И потом эти же люди будут тобой восхищаться. Не знаю, захочет ли Майя продолжать после всего этого, но если продолжит - я буду за нее болеть.
Тоже вспомнила, как на ЧМ Тарасова говорила про Лизу, что и прыжки слабоваты, и катание не то, даже не могла сдерживать свою неприязнь, а она в итоге золото выиграла.
+9
-2
+7
Мая держись и не бросай если есть желание кататся и не слушай всяких доброхотов типа Тарасовой.
+11
-4
+7
На произволку было больно смотреть канеш.
Если получится преодолеть проблемы, будет круто.
+10
-3
+7
Умница Майя. Не моя фигуристка, но очень хочется ей пожелать не бросать и пройти этот путь восстановления.
Как тут кто-то правильно написал - у Лизы тоже были тяжелые годы, но она не сдалась и сейчас - легенда)
+7
0
+7
Не сдавайся, Майя! И даже за самой темной ночью наступает рассвет.
+6
0
+6
Ответ Рябиновые бусы
все наладится. главное нервы в порядок привести. у Майи боязнь льда, травма сильно сказалась.
Мне кажется, скорее не боязнь льда, а боязнь упасть. Я уверена, что если бы она была совсем не готова, её бы тренеры сняли, она психологически боится упасть, поэтому ей нужен психолог. Очень хочется, чтобы этот период прошёл и Майя вернулась.
+6
0
+6
Ответ Иван Иванов
Я понял что у нас так принято провожать в "фигурке". Пого, Липу как провожали с их финального проката? +- аналогично.
Почему то так "провожают" только девушек, а парней жалеют, хотя тоже некоторые валяются будь здоров.
+5
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+5
Ответ Рябиновые бусы
побороть это можно только постоянным накатыванием программ, постоянными соревнованиями. это как те квады о которые она год билась и наконец добила. теперь бьется за чистый прокат.
Надеюсь, Майя работает с психологом
+3
0
+3
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Борись, Майя, борись, все восстановится, все девчонки проходят этот сложный период, а у тебя еще и такая сложная травма была. Не сдавайся, если здоровье позволит 🙏 Ты очень красиво катаешься, любим тебя и ждем ❤
На льду Майя прекрасна, у неё своя, узнаваемая манера катания, свой стиль, и образ, у Майи абсолютно волшебные руки, отличное чувство музыки. Конечно, мы очень хотим это всё видеть долго. Надеюсь, что здоровье позволит Майе выступать. Ну и будет желание.
+5
-2
+3
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Если бы было так, она не стала бы даже затевать возвращение, к.м.к.
побороть это можно только постоянным накатыванием программ, постоянными соревнованиями.
это как те квады о которые она год билась и наконец добила.
теперь бьется за чистый прокат.
+4
-1
+3
У Майи тяжелый период сейчас. Но молодец, что всё-таки решила выступать, несмотря на отсутствие формы. Удачи ей и скорейшего восстановления!
+6
-3
+3
Ответ Александр Шульгин
Мая держись и не бросай если есть желание кататся и не слушай всяких доброхотов типа Тарасовой.
Ну, вот, вы же можете давать хорошие комментарии, когда захотите!
P.S. А Майе желаю не отчаиваться и продолжать заниматься своим любимым делом - фигурным катанием!
+3
-1
+2
Ответ Адриана
Мне кажется, скорее не боязнь льда, а боязнь упасть. Я уверена, что если бы она была совсем не готова, её бы тренеры сняли, она психологически боится упасть, поэтому ей нужен психолог. Очень хочется, чтобы этот период прошёл и Майя вернулась.
ну боязнь льда и подразумевает боязнь прежде всего прыжков, да и вращения представляю как тяжело делать после того пережитого кошмара когда каток кровью залила((
так-то у меня вопросов к ее форме нет-и тройные делает и 3+3, а в голове у нее сидят страх и неверие в себя.
посмотрим в конце сезона как дело пойдет.
+2
0
+2
Ответ Рябиновые бусы
все наладится. главное нервы в порядок привести. у Майи боязнь льда, травма сильно сказалась.
Если бы было так, она не стала бы даже затевать возвращение, к.м.к.
+2
-1
+1
Ответ Lapo Elkann
вы ТАТ ?
АГ: "ну а Майе Хромых мы пожелаем дальнейших успехов"
ТАТ: "в жизни"
+2
-1
+1
Ответ Lapo Elkann
А лично сказать ведь можно , а не в прямом эфире. Но я помню последний прокат Липницкой , который она не смогла докатать. ТАТ ее поддерживала очень даже. что она говорила про Погорилую , не помню. но ей нравится лить грязь в прямом эфире.
что она говорила про Погорилую
Как это забыли? амок
последний прокат ее любимой Ради - обозвала жирной, тут аж разбор был ее слов.
так что ниче нового от ТАТ...
+1
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+1
Молодец!!!!
+2
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+1
Ответ Ирина Ларина
Умница Майя. Не моя фигуристка, но очень хочется ей пожелать не бросать и пройти этот путь восстановления. Как тут кто-то правильно написал - у Лизы тоже были тяжелые годы, но она не сдалась и сейчас - легенда)
Но суперчемпионкой Елизавета не стала. В премии "Золотая маска" театральной тоже есть номинация "За выслугу лет, за вклад...". Вот это её номинация. И ничего в этом обидного нет. Вызывает уважение.
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