Майя Хромых: «Хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают опускать руки»

Майя Хромых поблагодарила болельщиков и тренеров после чемпионата России.

Фигуристка заняла 18-е место (последнее).

«В этом посте хочу поблагодарить всех фанатов и болельщиков фигурного катания за то, что даже не при самых хороших прокатах вы поддерживали меня, и я не каталась в тишине. Я слышала все ваши слова поддержки со льда, и это дорогого стоит.

Также хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают мне опускать руки», – написала Хромых.