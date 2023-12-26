Майя Хромых: «Хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают опускать руки»
Майя Хромых поблагодарила болельщиков и тренеров после чемпионата России.
Фигуристка заняла 18-е место (последнее).
«В этом посте хочу поблагодарить всех фанатов и болельщиков фигурного катания за то, что даже не при самых хороших прокатах вы поддерживали меня, и я не каталась в тишине. Я слышала все ваши слова поддержки со льда, и это дорогого стоит.
Также хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают мне опускать руки», – написала Хромых.
Не знаю, захочет ли Майя продолжать после всего этого, но если продолжит - я буду за нее болеть.
главное нервы в порядок привести.
у Майи боязнь льда, травма сильно сказалась.
Ты очень красиво катаешься, любим тебя и ждем ❤
Если получится преодолеть проблемы, будет круто.
Как тут кто-то правильно написал - у Лизы тоже были тяжелые годы, но она не сдалась и сейчас - легенда)
это как те квады о которые она год билась и наконец добила.
теперь бьется за чистый прокат.
P.S. А Майе желаю не отчаиваться и продолжать заниматься своим любимым делом - фигурным катанием!
так-то у меня вопросов к ее форме нет-и тройные делает и 3+3, а в голове у нее сидят страх и неверие в себя.
посмотрим в конце сезона как дело пойдет.
ТАТ: "в жизни"
Как это забыли? амок
последний прокат ее любимой Ради - обозвала жирной, тут аж разбор был ее слов.
так что ниче нового от ТАТ...