Железняков об уходе из группы Тутберидзе: «Профессионалы не остаются за бортом. Я много работаю, много занятий, групп, учеников из разных школ»

Алексей Железняков рассказал о работе после ухода из группы Этери Тутберидзе.

Хореограф сообщал об уходе в ноябре.

– Я много работаю, много занятий, групп, открыты две студии, много учеников из разных школ. Профессионалы не остаются за бортом. Даже выходных нет. У себя в студиях являюсь хореографом и руководителем. А когда приглашают в разные команды, помогаю с хореографией.

– После ухода из группы Тутберидзе, возможно, у вас появилась новая профессиональная цель, мечта?

– Мечты, наверное, нет. Дико приятно, когда твои ученики завоевывают места на серьезных пьедесталах. Для этого и работаю. Без результата становится неинтересным. Стимул должен быть, наш стимул – победы учеников. Из какой бы школы ни был ученик, если ты с ним работал, это всегда здорово.

Это постоянная история в работе педагога, стремишься же не только зарабатывать деньги. У бизнесменов есть хорошее выражение: когда занимаешься своим бизнесом, ты не должен думать о деньгах, а должен любить дело – и тогда будешь успешен. У тренеров работает примерно так же, – сказал Железняков.