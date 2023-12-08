Изабо Левито: «Не знаю, что случилось, сегодня все пошло не так. Я не травмирована, с физической формой все в порядке»

Американка Изабо Левито прокомментировала выступление в финале Гран-при.

В короткой программе Левито сдвоила лутц, ошиблась на двойном акселе и исполнила двойной тулуп в каскаде вместо тройного. По итогам первого дня соревнований она занимает шестое место.

К журналистам Изабо вышла в слезах.

«Я не знаю, что случилось, сегодня все пошло не так. Нет, я не травмирована, с физической формой все в порядке.

Да, я подцепила какой-то небольшой вирус, но это не должно быть оправданием. Конечно, я не на такой результат рассчитывала.

Но завтра будет новый день. Мне ничего не остается, кроме как попытаться собрать себя на завтрашний прокат. Мне тяжело сейчас, но я знаю, что завтра будет новый день.

Мне очень помогает поддержка болельщиков – не могу передать, как это в меня вселяет надежду и уверенность. Все эти игрушки, которые мне бросают на лед, я всегда увожу их домой.

Часть раздаю детишкам на своем катке – они всегда так счастливы», – приводит слова корреспондент .ru Майя Багрянцева.