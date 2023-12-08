Изабо Левито: «Не знаю, что случилось, сегодня все пошло не так. Я не травмирована, с физической формой все в порядке»

Теги сборная России Финал Гран-при по фигурному катанию женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Американка Изабо Левито прокомментировала выступление в финале Гран-при.

В короткой программе Левито сдвоила лутц, ошиблась на двойном акселе и исполнила двойной тулуп в каскаде вместо тройного. По итогам первого дня соревнований она занимает шестое место.

К журналистам Изабо вышла в слезах. 

«Я не знаю, что случилось, сегодня все пошло не так. Нет, я не травмирована, с физической формой все в порядке.

Да, я подцепила какой-то небольшой вирус, но это не должно быть оправданием. Конечно, я не на такой результат рассчитывала.

Но завтра будет новый день. Мне ничего не остается, кроме как попытаться собрать себя на завтрашний прокат. Мне тяжело сейчас, но я знаю, что завтра будет новый день.

Мне очень помогает поддержка болельщиков – не могу передать, как это в меня вселяет надежду и уверенность. Все эти игрушки, которые мне бросают на лед, я всегда увожу их домой.

Часть раздаю детишкам на своем катке – они всегда так счастливы», – приводит слова Левито корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

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12 комментариев
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Техника прыжков Изабо просто обнять и плакать. Всегда удивлялась тому, что для прыжков она нагибается горизонтально льду и как она вообще отталкивается и приземляется. Вполне возможно, что она немного подросла и эта техника перестала работать. Последние её старты не внушают оптимизма.
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бедняга, это было совсем грустно
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Забыть Изабо этот день и настраиваться на ПП! Удачи!
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Изабо, соберись к ПП пожалуйста. Программы очень красивые. Удачи!
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Ответ maalry
бедняга, это было совсем грустно
к сожалению ( при том, что сама программа довольно интересная
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Это был итог отказа от тренировки четверного!
Стремление к четверному хотябы заставляло набирать лучшую прыжковую и физическую форму.
У Изабо всегда самым слабым местом были Прыжки.
В итоге, в возрасте Максимальных результатов, нет никакого результата.
+3
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+2
Ответ severyanka
Чушь не несите, у нее физических возможностей на тройные едва хватает! Мышцы у нее слабые, а суставы еще хуже - это прогрессирует давно. Из нее Конфетка не получится, даже у лучшего Тренера планеты.
У Изабо нормально хватало, в Юниорах, но как только они с тренером во всеуслышание объявили, что Четверные нам не нужны, мне всё стало понятно. Это Спорт, и результат будет только если развиваться физически. Но им этого Не надо.
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Ответ juliamart
Изабо, соберись к ПП пожалуйста. Программы очень красивые. Удачи!
Она к сожалению не Алиев, если следите за ней, то если уж пошла валить, то до конца. Жаль, я надеялась увидеть её на пьедестале((, программы красивые!
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Ах, эти вирусы.
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Ответ Lana Kazakova
Техника прыжков Изабо просто обнять и плакать. Всегда удивлялась тому, что для прыжков она нагибается горизонтально льду и как она вообще отталкивается и приземляется. Вполне возможно, что она немного подросла и эта техника перестала работать. Последние её старты не внушают оптимизма.
У нас ряд фигуристок примерно с такой же «горизонтальной» техникой, она действительно работает только на малом весе.
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Ответ Роман Волков
У Изабо нормально хватало, в Юниорах, но как только они с тренером во всеуслышание объявили, что Четверные нам не нужны, мне всё стало понятно. Это Спорт, и результат будет только если развиваться физически. Но им этого Не надо.
введение в заблуждение... они готовят её к квадам...
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