Валерия Шульская: «Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов не строю, тренируюсь и набираю форму»
Фигуристка Валерия Шульская сообщила, что тренируется и учится в Оренбурге.
Ранее тренер ЦСКА Сергей Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу.
Сама фигуристка сегодня опровергла информацию о завершении карьеры.
– Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов пока не строю. Только тренируюсь и набираю форму.
– Собираетесь ли вы возвращаться в Москву?
– Пока никуда не собираюсь.
– На каких соревнованиях можно вас ждать?
– Мы с тренером не обсуждали этот вопрос. Будет видно по форме, – сказала Шульская.