Валерия Шульская: «Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов не строю, тренируюсь и набираю форму»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Валерия Шульская Фигурное катание

Фигуристка Валерия Шульская сообщила, что тренируется и учится в Оренбурге.

Ранее тренер ЦСКА Сергей Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу. 

Сама фигуристка сегодня опровергла информацию о завершении карьеры. 

– Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов пока не строю. Только тренируюсь и набираю форму.

– Собираетесь ли вы возвращаться в Москву?

– Пока никуда не собираюсь.

– На каких соревнованиях можно вас ждать?

– Мы с тренером не обсуждали этот вопрос. Будет видно по форме, – сказала Шульская. 

1 комментарий
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Как-то так я и представляла.Но странно, что с этим вопросом первоначально обратились к Давыдову, а не к самой Лере. Как оказалось, она легко даёт комментарии.
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