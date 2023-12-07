Валерия Шульская: «Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов не строю, тренируюсь и набираю форму»

Фигуристка Валерия Шульская сообщила, что тренируется и учится в Оренбурге.

Ранее тренер ЦСКА Сергей Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу.

Сама фигуристка сегодня опровергла информацию о завершении карьеры.

– Пока я в Оренбурге по причине учебы и тренировок. Планов пока не строю. Только тренируюсь и набираю форму.

– Собираетесь ли вы возвращаться в Москву?

– Пока никуда не собираюсь.

– На каких соревнованиях можно вас ждать?

– Мы с тренером не обсуждали этот вопрос. Будет видно по форме, – сказала Шульская.