Валерия Шульская: «Если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру»

Фигуристка Валерия Шульская опровергла информацию о завершении карьеры.

Ранее тренер ЦСКА Сергея Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу. По ее словам, она восстанавливается после травмы и сейчас занимается у Елены Михайловой.

«Сейчас тренируюсь в Оренбурге. Конечно, за этот период я не стояла на месте, пробую что-то новое и развиваюсь в разных направлениях.

Больше времени уделила учебе, так как в этом году заканчиваю УОР (Училище олимпийского резерва), посетила судейский семинар и в свободное время стараюсь помогать спортсменам в Оренбурге.

Но если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру. Я ее не завершала», – сказала Шульская.