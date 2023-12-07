Валерия Шульская: «Если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру»
Фигуристка Валерия Шульская опровергла информацию о завершении карьеры.
Ранее тренер ЦСКА Сергея Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу. По ее словам, она восстанавливается после травмы и сейчас занимается у Елены Михайловой.
«Сейчас тренируюсь в Оренбурге. Конечно, за этот период я не стояла на месте, пробую что-то новое и развиваюсь в разных направлениях.
Больше времени уделила учебе, так как в этом году заканчиваю УОР (Училище олимпийского резерва), посетила судейский семинар и в свободное время стараюсь помогать спортсменам в Оренбурге.
Но если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру. Я ее не завершала», – сказала Шульская.
Валерия очень интересная фигуристка и приятный человечек.
Удачи ей!
Непонятно только почему Давыдов не в курсе. Поссорились?
ПС: Валерия запомнилась очень красивыми платьями)))
Но там мало кто уцелеет. Ибо большинство девочек, которые могли бы ураганом смести большинство нынешних взрослых, просто завершат карьеру, ибо их сейчас в юниорках безжалостно треплют набежавшие туда новисы. А спастись на сезон другой от них выйдя во взрослые уже никак.
"Спасибо" нашей Федерации. Всё равно ведь не пускают никуда на международку. Ну и плюнули бы на это дурацкое повышение возраста выхода во взрослые.