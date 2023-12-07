Валерия Шульская: «Если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру»

Теги сборная России женское катание Елена Михайлова Валерия Шульская Фигурное катание

Фигуристка Валерия Шульская опровергла информацию о завершении карьеры.

Ранее тренер ЦСКА Сергея Давыдов заявил, что 19-летняя спортсменка закончила карьеру. При этом 6 декабря Шульская выступила на Кубке Оренбургской области, где одержала победу. По ее словам, она восстанавливается после травмы и сейчас занимается у Елены Михайловой.

«Сейчас тренируюсь в Оренбурге. Конечно, за этот период я не стояла на месте, пробую что-то новое и развиваюсь в разных направлениях.

Больше времени уделила учебе, так как в этом году заканчиваю УОР (Училище олимпийского резерва), посетила судейский семинар и в свободное время стараюсь помогать спортсменам в Оренбурге.

Но если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру. Я ее не завершала», – сказала Шульская.

20 комментариев
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Ответ Olga.t
Комментарий скрыт
Она обязана отчитываться перед бывшими тренерами? А со стороны Давыдова порядочно сообщать СМИ непроверенную информацию о фигуристке которая уже у него не тренируется?
+21
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+17
По имеющимся у неё причинам Валерия вернулась в Оренбург, не спряталась и не прекратила заниматься фигурным катанием, а совмещает его с учёбой и развивает фигурное катание в городе, помогая юным фигуристам. Такую деятельность можно только приветствовать. Удачи и успеха !
+17
-1
+16
Вот как выглядит настоящая любовь к фигурному катанию. Достойна уважения Валерия, молодец.
+14
-2
+12
Вот и замечательно.
Валерия очень интересная фигуристка и приятный человечек.
Удачи ей!

Непонятно только почему Давыдов не в курсе. Поссорились?
+11
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+8
Карьеру не завершила, но похоже что соревнованиями в Оренбурге и ограничится. Тем более, если будет ещё где-то тренировать и судить.
+7
-2
+5
Ответ Olga.t
Комментарий скрыт
А она должна ему об этом сообщать?
+5
0
+5
Ответ Olga.t
Комментарий скрыт
От Давыдова уходят вообще ВСЕ фигуристки и никто с ним не общается, не благодарит его. Причину он должен искать уже в себе.

ПС: Валерия запомнилась очень красивыми платьями)))
+10
-5
+5
Ответ Olga.t
Комментарий скрыт
А что мешает Давыдову не интересоваться дальнейшей судьбой своей бывшей спортсменки и не хотеть видеть ничего дальше своего ЦСКА?
+4
-1
+3
Ответ Katerina Sunny
Карьеру не завершила, но похоже что соревнованиями в Оренбурге и ограничится. Тем более, если будет ещё где-то тренировать и судить.
Не факт. Судя по баллам набранным в Оренбурге, она бы и за выход на ЧР могла бы побороться. Тем более, приток юниорок возобновится во взрослые только в следующем сезоне.
Но там мало кто уцелеет. Ибо большинство девочек, которые могли бы ураганом смести большинство нынешних взрослых, просто завершат карьеру, ибо их сейчас в юниорках безжалостно треплют набежавшие туда новисы. А спастись на сезон другой от них выйдя во взрослые уже никак.
"Спасибо" нашей Федерации. Всё равно ведь не пускают никуда на международку. Ну и плюнули бы на это дурацкое повышение возраста выхода во взрослые.
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Молодец,удачи.
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А была бы пацаном, еще и в армию ее отправили бы.
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Прекрасно.
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Ответ Михаил Михайлов
Не факт. Судя по баллам набранным в Оренбурге, она бы и за выход на ЧР могла бы побороться. Тем более, приток юниорок возобновится во взрослые только в следующем сезоне. Но там мало кто уцелеет. Ибо большинство девочек, которые могли бы ураганом смести большинство нынешних взрослых, просто завершат карьеру, ибо их сейчас в юниорках безжалостно треплют набежавшие туда новисы. А спастись на сезон другой от них выйдя во взрослые уже никак. "Спасибо" нашей Федерации. Всё равно ведь не пускают никуда на международку. Ну и плюнули бы на это дурацкое повышение возраста выхода во взрослые.
Её не было на этапах, ни на ЧР, ни на Спартакиаду отбор не прошла. В шоу-программы без титулов тоже не позовут. Следующий сезон начнётся только через 9 месяцев.
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Ответ Katerina Sunny
Её не было на этапах, ни на ЧР, ни на Спартакиаду отбор не прошла. В шоу-программы без титулов тоже не позовут. Следующий сезон начнётся только через 9 месяцев.
Ничему не противоречит (в свете вышесказанного мною) ей донабрать форму и попытать счастья в следующем сезоне.
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Ответ Михаил Михайлов
Ничему не противоречит (в свете вышесказанного мною) ей донабрать форму и попытать счастья в следующем сезоне.
Если она не будет соревноваться в этом сезоне, то в межсезонье форму придётся набирать заново.
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Ответ Лека-Лека
Вот и замечательно. Валерия очень интересная фигуристка и приятный человечек. Удачи ей! Непонятно только почему Давыдов не в курсе. Поссорились?
С Берестовской была похожая ситуация. Давыдов говорил что-то вроде: "Она сказала, что когда решит вернуться, позвонит, но вот уже год не звонит. Что с ней, где она – не знаю".
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