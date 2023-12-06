Новицкий о Загитовой: «Если ты был прекрасным спортсменом, это не значит, что ты станешь хорошим наставником»
Сергей Новицкий высказался о желании Алины Загитовой стать тренером.
Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.
«Чем раньше Алина начнет тренерскую карьеру, тем и для нее самой будет лучше. Не существует же критериев, по которым можно судить – рано или не рано становиться наставником.
Правда, про все полученные спортивные титулы стоит забыть, потому что тренерская профессия – это совершенно другое и тут все нужно начинать с чистого листа. Если ты был прекрасным спортсменом, это не значит, что ты станешь хорошим наставником, и наоборот.
Если Загитова правильно расставит приоритеты и не будет ощущать давление, которое будут оказывать на нее из-за больших ожиданий от такого уровня спортсменки, то все получится», – сказал чемпион Европы в танцах на льду.
Если бы она не вписалась, то ничего бы не было, вот и всё.
Ещё и школы нет, а уже пошли прогнозы. Много ли таких разговоров было про Самодурову? Нугуманову? Косторную? А они уже с детьми работают