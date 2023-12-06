Новицкий о Загитовой: «Если ты был прекрасным спортсменом, это не значит, что ты станешь хорошим наставником»

Теги Сергей Новицкий Алина Загитова Фигурное катание

Сергей Новицкий высказался о желании Алины Загитовой стать тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«Чем раньше Алина начнет тренерскую карьеру, тем и для нее самой будет лучше. Не существует же критериев, по которым можно судить – рано или не рано становиться наставником.

Правда, про все полученные спортивные титулы стоит забыть, потому что тренерская профессия – это совершенно другое и тут все нужно начинать с чистого листа. Если ты был прекрасным спортсменом, это не значит, что ты станешь хорошим наставником, и наоборот.

Если Загитова правильно расставит приоритеты и не будет ощущать давление, которое будут оказывать на нее из-за больших ожиданий от такого уровня спортсменки, то все получится», – сказал чемпион Европы в танцах на льду.

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33 комментария
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В одном я уверена: Алина обязательно всё решит сама. Она успешно проводит мастер-классы , её уже можно считать наставником. А дальше время покажет. Лично я очень хочу увидеть Алину за бортиком, когда выступают еӗ ученики.
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Как же приторны и тошны все эти резюме. Кто следующий? Алине Загитовой - Успехов! Сил! Счастья!!!
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Липницкая вон несколько лет уже тренирует что то к ней не лезут с требованиями о результатах, хотя ее Руководитель и работодатель Плющ обещал ОЧ воспитывать, и ничего никаких претензий, тихо работает, а Алина прям должна и обязана результаты показывать, с первого же дня
+18
-14
+4
Ответ RusVector
Там в его соцсетях наплыв домохозяек случился, которые объяснили ему, кто он вобще такой и откуда родом.
а здесь наплыв домохозяинов , сутками на карауле
+18
-15
+3
Как бы то ни было, тренировочную базу в Казани построят Ей, Алина уже вписалась, и результат уже точно будет! лет через 5-10.✌️
Если бы она не вписалась, то ничего бы не было, вот и всё.
+15
-13
+2
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Ответ Amneris
Ну, Липницкая вместе с Ильиных и Сотниковой тоже пытались в "школу", но потом все-таки поняли, что это не пальцами щелкнуть. К чести Юли - спокойно ушла потом к Плющу и более опытным тренерам, чтобы учиться с нуля.
У них даже своего льда не было. Арендовали. А потом все трое детей родили, это тоже не фунт изюма съесть.
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Кого ещё не спросили? Тётю Глашу из соседнего подъезда? Охранника в Хрустальном?

Ещё и школы нет, а уже пошли прогнозы. Много ли таких разговоров было про Самодурову? Нугуманову? Косторную? А они уже с детьми работают
+34
-33
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Представляю, сколько сейчас негатива обрушится на Новицкого. Когда так говорили о Плющенко, то Этериботы только плюсовали и подпевали. Но про АЗ так нельзя. Зась.
+4
-3
+1
К чему все эти опросы? Журналистам и им отвечающим нечем заняться?
+4
-3
+1
Ответ плюшевая Ракета
За что?
Не напрягайтесь, к вам это не имеет никого отношения.
+6
-5
+1
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Ответ Туц
Липницкая вон несколько лет уже тренирует что то к ней не лезут с требованиями о результатах, хотя ее Руководитель и работодатель Плющ обещал ОЧ воспитывать, и ничего никаких претензий, тихо работает, а Алина прям должна и обязана результаты показывать, с первого же дня
У Липницкой уже есть результаты. Ее ученица на мемориале Дена заняла второе место, Ученик Тутберидсе тоже второе. Это так , для сравнения. Липницкая работает с маленькими детьми, о каких ОИ вы говорите?
+2
-1
+1
Только Мостовому об этом не говорите, а то это будет как «холодный душ» для его сальной головы.
+5
-5
0
Ответ RusVector
Там в его соцсетях наплыв домохозяек случился, которые объяснили ему, кто он вобще такой и откуда родом.
А ссылочку можно? А то Вы любите здесь байки рассказывать.
+11
-11
0
Ответ Ритт
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одну в Лозанну возили, все калитки отдельные предоставили, Канаду оплачивали, диплом купили и результат какой? Демонстрация татух, танцы в чулках, Максим.
+21
-21
0
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Ответ Маргарита Михайловна
Все спешат проводить Алину Загитову на тренерскую работу. Но Алина как всегда обведёт вокруг пальца всех завистников - и школой фигурного катания будет руководить и во всех других сферах будет развиваться и останется главной звездой российского спорта и шоу-бизнеса!
Ура!!!
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