Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому набрало почти 1,3 млн просмотров. Это второй результат за 3,5 года существования «Коммент.Шоу»

Теги Леонид Слуцкий Этери Тутберидзе YouTube Фигурное катание

Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому за месяц набрало почти 1,3 млн просмотров.

Это второй результат по количеству просмотров за 3,5 года существования «Коммент.Шоу» на YouTube.

Самым просматриваемым видео на канале является интервью Сергея Галицкого, вышедшее два года назад – 2,2 миллиона просмотров. 

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

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18 комментариев
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Интервью получилрсь очень яркое, интересное, глубокое. У меня посмотрели даже знакомые, которые не сильно интересуются фк. Личность Этери Георгиевны масштабна. А Слуцкий прекрасно подготовился.
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-9
+32
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Тутберидзе не публична. Каждое её интервью вызывает вспышку интереса. Она говорит прямо и по делу, и при этом видно, что она переживает, очень ранима и всегда жертвует собой ради ТШТ и своих учеников.
+22
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+20
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За два года оно конечно наберет больше 2,2 млн. Но Слуцкий запишет продолжение, то это далеко не предел. Первая интервью было очень динамичный, интересным и честным. Это было самое захватывающее о женском ФК, что мы узнали после интервью у Познера.
+13
-4
+9
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Это потому что фигурное катание никому не интересно и смотрят его полторы домохозяйки.
+9
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+9
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Еще миллион просмотров вконтакте в группе Коммент Шоу, так что суммарно самое просматриваемое видео
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+7
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Ответ N-fox
Интервью получилрсь очень яркое, интересное, глубокое. У меня посмотрели даже знакомые, которые не сильно интересуются фк. Личность Этери Георгиевны масштабна. А Слуцкий прекрасно подготовился.
Согласен. В только сейчас такое время когда на "белое", как будьто все говорят "черное". Поэтому столько неадеквата, люди сбиты с толку
+7
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+5
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Ответ N-fox
Интервью получилрсь очень яркое, интересное, глубокое. У меня посмотрели даже знакомые, которые не сильно интересуются фк. Личность Этери Георгиевны масштабна. А Слуцкий прекрасно подготовился.
подтверждаю, интерьвю очень интересное получилось, хотя в фигурном катании ничего не смыслю
+6
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+5
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Так первое интервью "древнее", пару лет пройдет и количество просмотров перегонит еще. Этери никуда не "уходит", подопечные у нее как были на первый местах, так и остаются по большей части, так что будут смотреть и пересматривать
+4
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+3
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Ответ Rodion Stepanov
За два года оно конечно наберет больше 2,2 млн. Но Слуцкий запишет продолжение, то это далеко не предел. Первая интервью было очень динамичный, интересным и честным. Это было самое захватывающее о женском ФК, что мы узнали после интервью у Познера.
познер слабо подготовился. торопился днюху отметить, шампанское охлаждалось в подсобке
+3
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+3
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Я помимо этих двух еще с Карпиным смотрел, а были еще интересные?
+3
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Ответ N-fox
Интервью получилрсь очень яркое, интересное, глубокое. У меня посмотрели даже знакомые, которые не сильно интересуются фк. Личность Этери Георгиевны масштабна. А Слуцкий прекрасно подготовился.
Пожалела даже, что не смотрела.
+2
0
+2
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Неудивительно, Этери в ФК - это как Пеп в футболе.
Сколько будет просмотров у гипотетического интервью Пепа, которое возьмёт на английском Лео СлатСкай?
+1
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