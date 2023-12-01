Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому набрало почти 1,3 млн просмотров. Это второй результат за 3,5 года существования «Коммент.Шоу»

Интервью Этери Тутберидзе Леониду Слуцкому за месяц набрало почти 1,3 млн просмотров.

Это второй результат по количеству просмотров за 3,5 года существования «Коммент.Шоу» на YouTube.

Самым просматриваемым видео на канале является интервью Сергея Галицкого, вышедшее два года назад – 2,2 миллиона просмотров.

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?