Из произвольной программы Валиевой убрали слайд. На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на нем падение

Теги сборная России женское катание Адам Сяо Хим Фа Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Из произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой убрали слайд.

На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на этом элементе падение.

Мне показалось, что ты в эту тренировку втягивалась постепенно: сначала не все получалось, а к концу и четверной получился шикарный. Раскаталась, почувствовала этот коварный лед?

– Да, почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать.

Слайд останется в произвольной программе?

– Нет, мы его купировали.

Ты видела, как Адам Сяо Хим Фа уходил со льда на Гран-при?

– Да, он делал сальто.

А если ты произвольную возьмешь и сделаешь четверной тулуп, готова так же уйти со льда только с этим слайдом?

– Готова, ха-ха. Договорились, – сказала Валиева.

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28 комментариев

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gold-for-zagitova
Удачи тебе, милая Камила!
+33
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Lilia Sadykova
Ну и правильно, элемент спорный, чуть равновесие упустишь и уже попой по льду едешь.
+22
-3
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Irina29
Это называется работа над ошибками, всё правильно, удачи!
+19
-3
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Olga.t
Ну и хорошо, что убрали этот злополучный слайд, не надо давать повода для недоброжелателей))
Камиле хорошего проката и спокойствия, всё будет хорошо!
+20
-8
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Lilia Sadykova
Ответ Anna
Она и первый раз попой ехала, но тогда ничего не сказали https://ibb.co/wQNLqRz
в Казани она прям плюхнулась на попу, видно было, что с бедра соскучилась, думаю именно поэтому засчитали падением.
+16
-4
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Аленка_76
Удачи Ками на этом этапе!
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Алена Иванова
Ещё бы в конце убрали это дурацкий кувырок ещё бы лучше было.
+5
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Orange carrot
Ответ Anna
Она и первый раз попой ехала, но тогда ничего не сказали https://ibb.co/wQNLqRz
Нет, в Казани там конкретно пятой точкой села, на прокатах так не было. Сравните два видео, тогда точно видно будет.
+5
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Milorada K
Ответ Anna
Она и первый раз попой ехала, но тогда ничего не сказали https://ibb.co/wQNLqRz
На ОП это как падение реально не выглядело. И она ехала на бедре, а не села на попуи встала, как в Казани. Это же слайд, ехать надо.
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Мороженко
Ответ Александр Шульгин
1 канал на этом этапе интересует только Валиева это понятно
Но они взяли интервью у Гущиной и Яметовой, хотя там катались две победительницы
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Мороженко
Ответ Александр Шульгин
Ради Валиевой даже за заменили интервьюера с Загитовой на Транькова что бы хотя бы осмысленные вопросы можно было задать
И проигнорировали Синицыну с Муравьёвой
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Orange carrot
Ответ Anna
Может так и было задумано, Траньков, по крайней мере, каждый день бывает на тренировках и видит как она его исполняет
Траньков больше трындит, чем на тренировках бывает😀тем более, на девчачьих. Базарная бабушка он скорее.
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Angry_bear
Логично что убрали, для чего эти спорные моменты... Только вот изменения в прогу непосредственно перед соревнованиями часто оборачиваются сбоями... Есть наработаннве неделями связки и движения и тело по привычке идет на прежний элемент, а разум велит делать новый, и получается иногда раздрай...Надеюсь не в этом случае.
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Маргарита В Сафронова
туда ему и дорога)
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Док Аксель
Хорошо, что ПП будет без этого элемента. Меньше повода будет для обсуждения болельщикам ФК и судейской бригаде. Был это слайдинг и упайдинг...
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Александр Шульгин
Ради Валиевой даже за заменили интервьюера с Загитовой на Транькова что бы хотя бы осмысленные вопросы можно было задать
+14
-12
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Железная Леди
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Слайд убрали, а что добавили? Как теперь отдыхать?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Anna
Она и первый раз попой ехала, но тогда ничего не сказали https://ibb.co/wQNLqRz
Очень информативное фото) но даже на нём совершенно очевидно, что она сидит на бедре, рука красиво откинута в сторону вверх и выпрямлена спина. В Казани ничего этого не было. Она шмякнулась и поторопилась встать. И я между прочим болела за Ками, но отрицать факт шлëпанья глупо.
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Fonbaron
Ответ gold-for-zagitova
Удачи тебе, милая Камила!
Вне льда плиз, ибо допингистки не должны соревноваться с чистыми спортсменами
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Anna
Ответ Большое Путешествие Рузика
Очень информативное фото) но даже на нём совершенно очевидно, что она сидит на бедре, рука красиво откинута в сторону вверх и выпрямлена спина. В Казани ничего этого не было. Она шмякнулась и поторопилась встать. И я между прочим болела за Ками, но отрицать факт шлëпанья глупо.
Такой факт, что даже Тутберидзе в кике спрашивала Глейха за что второй дедакшн?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Anna
Она и первый раз попой ехала, но тогда ничего не сказали https://ibb.co/wQNLqRz
а тогда ещё не прошло заседание
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anna
Может так и было задумано, Траньков, по крайней мере, каждый день бывает на тренировках и видит как она его исполняет
Траньков из ТШ верить ему нельзя. Это называется своих не сдаем.
0
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Александр Шульгин
Ответ Мороженко
И проигнорировали Синицыну с Муравьёвой
1 канал на этом этапе интересует только Валиева это понятно
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