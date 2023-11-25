Из произвольной программы Валиевой убрали слайд. На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на нем падение

Из произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой убрали слайд.

На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на этом элементе падение.

– Мне показалось, что ты в эту тренировку втягивалась постепенно: сначала не все получалось, а к концу и четверной получился шикарный. Раскаталась, почувствовала этот коварный лед?

– Да, почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать.

– Слайд останется в произвольной программе?

– Нет, мы его купировали.

– Ты видела, как уходил со льда на Гран-при?

– Да, он делал сальто.

– А если ты произвольную возьмешь и сделаешь четверной тулуп, готова так же уйти со льда только с этим слайдом?

– Готова, ха-ха. Договорились, – сказала Валиева.

Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?

«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?