Из произвольной программы Валиевой убрали слайд. На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на нем падение
Из произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой убрали слайд.
На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на этом элементе падение.
– Мне показалось, что ты в эту тренировку втягивалась постепенно: сначала не все получалось, а к концу и четверной получился шикарный. Раскаталась, почувствовала этот коварный лед?
– Да, почувствовала боль от падений многочисленных, поэтому решила больше не падать.
– Слайд останется в произвольной программе?
– Нет, мы его купировали.
– Ты видела, как Адам Сяо Хим Фа уходил со льда на Гран-при?
– Да, он делал сальто.
– А если ты произвольную возьмешь и сделаешь четверной тулуп, готова так же уйти со льда только с этим слайдом?
– Готова, ха-ха. Договорились, – сказала Валиева.
Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?
«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?
Камиле хорошего проката и спокойствия, всё будет хорошо!