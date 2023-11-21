Синицына о том, как тренировалась с переломом: «Нога чуть-чуть побаливала, но я себя настраивала на то, что это ушиб и ничего страшного»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына рассказала, как тренировалась с переломом.

В сентябре фигуристка сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов.

По ее словам, сначала врачи не заметили перелом и говорили ей, что это ушиб. 

– Ты говорила, что у тебя был перелом, который врачи заметили не сразу, и ты продолжала тренироваться... Но в моей голове не укладывается, как это возможно – кататься с переломом?

– Когда тебя настроили, что это ушиб, и ничего страшного, значит, травму можно пережить, правда? Ну да, есть небольшая боль на приземлении, но, если это ушиб, то не должно быть ничего критичного.

Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались, а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении.

Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре.

– То есть ты 10 дней каталась с переломом?

– Не все 10, после ушиба надо тоже отсидеться дома. Был сильный отек, нога чуть-чуть распухла. В конек было неудобно влезать. Где-то неделю я сидела дома. Потом вышла на обычную разминку на полу, первые несколько дней на льду просто каталась.

Когда начала прыгать, нога чуть-чуть побаливала, но я себя настраивала на то, что это ушиб и ничего страшного. Когда я откаталась три или четыре дня, мне тренер сказала, что надо еще раз проверить ногу, выяснить, почему боль не проходит.

Из-за этого дискомфорта я прыгала только дупель, сальхов и тулуп. И программы катала с таким набором. Исполнять все остальное было больно, – сказала Синицына.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

11 комментариев

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Anna
Ответ natali5228
Только Панова настояла, чтобы ногу проверить. Напомнить, что Пальто сказало той же Косторной? Как Усачёву уносили? Или как Питкеев прямо во время проката карьеру завершил? Как Канышева ни на один старт не вышла, и даже в танцах не смогла?
И что она сказала? Она её лично с ЧР сняла, как только ей Глейх с Дадаковым позвонили. И рука не нога, а олисезон не сезон водокачек.
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RusVector
Ответ Oleandra
Опять Синицына что-то не то ляпнула.. это жеж только Усачёву и Косторную Этери гнала на тренировки с переломами..
При чем здесь вобще Этери, Усачева и Косторная? Ксюша рассказывает только лишь о своем опыте. И что, по-вашему тренеров и спортсменов за пределами Хрустального, которые готовы пахать и побеждать, не существует? К чему вобще ваши вбросы? Просто порадуйтесь за Ксюшу и ее победу!
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Oleandra
Ответ RusVector
При чем здесь вобще Этери, Усачева и Косторная? Ксюша рассказывает только лишь о своем опыте. И что, по-вашему тренеров и спортсменов за пределами Хрустального, которые готовы пахать и побеждать, не существует? К чему вобще ваши вбросы? Просто порадуйтесь за Ксюшу и ее победу!
порадоваться, что она с переломом тренировалась? как вы жестоки.
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RusVector
Вот это настрой! Другие на ее местие давно бы в поля сбежали, лишь бы не тренироваться! Но Ксюша настоящий боец, все преодолела! Удачи тебе, Ксения!
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Oleandra
Опять Синицына что-то не то ляпнула.. это жеж только Усачёву и Косторную Этери гнала на тренировки с переломами..
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natali5228
Аnna, которая мне написывает-ты к чему это делаешь, если комменты закрыла?
А по сути вопроса-сама попробуй в гипсе покататься, пусть даже и на руке, действительно, мелочь какая, фигуристки же не падают. А если и упадёт, ну подумаешь, руку доломает
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Мороженко
Ответ Oleandra
Опять Синицына что-то не то ляпнула.. это жеж только Усачёву и Косторную Этери гнала на тренировки с переломами..
Дак они же не знали, что это перелом
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