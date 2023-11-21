Синицына о том, как тренировалась с переломом: «Нога чуть-чуть побаливала, но я себя настраивала на то, что это ушиб и ничего страшного»

Ксения Синицына рассказала, как тренировалась с переломом.

В сентябре фигуристка сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов.

По ее словам, сначала врачи не заметили перелом и говорили ей, что это ушиб.

– Ты говорила, что у тебя был перелом, который врачи заметили не сразу, и ты продолжала тренироваться... Но в моей голове не укладывается, как это возможно – кататься с переломом?

– Когда тебя настроили, что это ушиб, и ничего страшного, значит, травму можно пережить, правда? Ну да, есть небольшая боль на приземлении, но, если это ушиб, то не должно быть ничего критичного.

Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались, а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении.

Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре.

– То есть ты 10 дней каталась с переломом?

– Не все 10, после ушиба надо тоже отсидеться дома. Был сильный отек, нога чуть-чуть распухла. В конек было неудобно влезать. Где-то неделю я сидела дома. Потом вышла на обычную разминку на полу, первые несколько дней на льду просто каталась.

Когда начала прыгать, нога чуть-чуть побаливала, но я себя настраивала на то, что это ушиб и ничего страшного. Когда я откаталась три или четыре дня, мне тренер сказала, что надо еще раз проверить ногу, выяснить, почему боль не проходит.

Из-за этого дискомфорта я прыгала только дупель, сальхов и тулуп. И программы катала с таким набором. Исполнять все остальное было больно, – сказала Синицына.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное