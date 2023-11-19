Елизавета Худайбердиева: «Есть чувство удовлетворения. Сдерживалась, чтобы не сильно радоваться после проката, не выглядеть слишком театрально»

Худайбердиева и Базин прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Есть чувство удовлетворения, небольшой плюсик в голове себе поставили.

Я сдерживалась, чтобы не сильно порадоваться после проката, не выглядеть слишком театрально. Я рада, что мы на этой арене так прокатали, это было важно», – сказала .

«Как мы и говорили в начале сезона – будем двигаться постепенно. Для нас все новое, мы сменили тренерский штаб, приспосабливаемся, происходит перестроение под новый стиль, сделали несколько шагов вперед после этапа в Уфе», – добавил .

«Все новое для нас. Спортивная карьера, хочешь не хочешь, рука об руку идет с обычной жизнью, для нас это новый этап в жизни», – отметила Худайбердиева.