Елизавета Худайбердиева: «Есть чувство удовлетворения. Сдерживалась, чтобы не сильно радоваться после проката, не выглядеть слишком театрально»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Худайбердиева и Базин прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Есть чувство удовлетворения, небольшой плюсик в голове себе поставили.

Я сдерживалась, чтобы не сильно порадоваться после проката, не выглядеть слишком театрально. Я рада, что мы на этой арене так прокатали, это было важно», – сказала Елизавета Худайбердиева.

«Как мы и говорили в начале сезона – будем двигаться постепенно. Для нас все новое, мы сменили тренерский штаб, приспосабливаемся, происходит перестроение под новый стиль, сделали несколько шагов вперед после этапа в Уфе», – добавил Егор Базин.

«Все новое для нас. Спортивная карьера, хочешь не хочешь, рука об руку идет с обычной жизнью, для нас это новый этап в жизни», – отметила Худайбердиева. 

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1 комментарий

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olvl
С победой Лизу и Егора. И да, можно радоваться не сдерживаясь). Ничего такого тут нет. Радость выглядит радостью. А прокат очень хороший.
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