Евгения Медведева: «Думаю, после просмотра моего фильма дети еще больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Евгения Медведева считает, что фильм о ней сподвигнет детей идти в фигурное катание.

Сегодня в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма, который называется «Медведева против Медведевой».

«Мне интересно самой, я не смотрела полностью картину. Она менялась. Я кусками смотрела. Но главное, что я всю эту картину жила – это жизнь моя. Я плюс-минус понимаю, что там будет.

По детству, может, не все помню – но мы откопали такие кадры из моего детства, что мне самой будет интересно посмотреть. Снимали около пяти лет. Не постоянно со мной находилась камера, периодами какими-то. Многое не вошло в картину, но должно получиться интересно.

Сегодня самый необычный мой день рождения, о да! Нежданно-негаданно получилось вот так. Здорово, мне приятно.

Я думаю, что после просмотра моего фильма дети еще больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого. Конечно, я бы могла вывалить все свои проблемы, все свои травмы, пожаловаться.

Но я старалась высказываться о своем спорте, о своем пути максимально позитивно. Пожаловаться мы всегда можем, а подсветить что-то хорошее, красивое, отозваться с благодарностью — больше сил требуется на это.

Негативу всегда есть место, а в свой день рождения я бы хотела позитивного. Так что картина больше мотивационная, нежели наоборот», – сказала двукратная чемпионка мира. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Отрывки с маленькой Женей такие умилительные и смешные 🥰
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Как хорошо что такие фильмы снимают, это важно для популяризации спорта.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Женя мотиватор, пример как не сдаваться даже в самых сложные периоды жизни
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Женя Легенда фк!!! ❤️❤️❤️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
В фильме много очень милых, позитивных моментов. Женю с днем рождения!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Ответ Tytti
Женя мотиватор, пример как не сдаваться даже в самых сложные периоды жизни
Именно так!! Сколько юнных спортсменов называют ее кумиром)))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natalado
Ответ Lana Kazakova
Отрывки с маленькой Женей такие умилительные и смешные 🥰
Женя с детства такое солнышко!!😍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Такие фильмы очень важны для популяризации фигурного катания в России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий