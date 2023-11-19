Евгения Медведева: «Думаю, после просмотра моего фильма дети еще больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого»

Евгения Медведева считает, что фильм о ней сподвигнет детей идти в фигурное катание.

Сегодня в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма, который называется «Медведева против Медведевой».

«Мне интересно самой, я не смотрела полностью картину. Она менялась. Я кусками смотрела. Но главное, что я всю эту картину жила – это жизнь моя. Я плюс-минус понимаю, что там будет.

По детству, может, не все помню – но мы откопали такие кадры из моего детства, что мне самой будет интересно посмотреть. Снимали около пяти лет. Не постоянно со мной находилась камера, периодами какими-то. Многое не вошло в картину, но должно получиться интересно.

Сегодня самый необычный мой день рождения, о да! Нежданно-негаданно получилось вот так. Здорово, мне приятно.

Я думаю, что после просмотра моего фильма дети еще больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого. Конечно, я бы могла вывалить все свои проблемы, все свои травмы, пожаловаться.

Но я старалась высказываться о своем спорте, о своем пути максимально позитивно. Пожаловаться мы всегда можем, а подсветить что-то хорошее, красивое, отозваться с благодарностью — больше сил требуется на это.

Негативу всегда есть место, а в свой день рождения я бы хотела позитивного. Так что картина больше мотивационная, нежели наоборот», – сказала двукратная чемпионка мира.