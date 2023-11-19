Евгения Медведева: «Я живу ту жизнь, о которой мечтала – какая может быть речь о сожалениях? Есть планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет»

Медведева заявила, что не жалеет о том, как сложилась ее спортивная судьба.

Сегодня, в день рождения фигуристки, состоялась премьера документального фильма о ней «Медведева против Медведевой».

«Я настолько уже другой человек, это настолько было давно, поэтому когда меня всерьез спрашивают, жалею я или нет – да я уже не помню. Это было шесть лет назад.

Посмотрите на меня сейчас и на меня на Олимпиаде. Это два разных человека.

Я живу ту жизнь, о которой всегда мечтала. Даже не мечтала, а представления не имела, что так можно жить. Какая может быть речь о сожалениях? У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет.

Блин, это было. Обидно? Да, было. Плакала? Да, плакала. Но сейчас я не плачу, вот и все», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.