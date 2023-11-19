Евгения Медведева: «Я живу ту жизнь, о которой мечтала – какая может быть речь о сожалениях? Есть планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева заявила, что не жалеет о том, как сложилась ее спортивная судьба.

Сегодня, в день рождения фигуристки, состоялась премьера документального фильма о ней «Медведева против Медведевой». 

«Я настолько уже другой человек, это настолько было давно, поэтому когда меня всерьез спрашивают, жалею я или нет – да я уже не помню. Это было шесть лет назад.

Посмотрите на меня сейчас и на меня на Олимпиаде. Это два разных человека.

Я живу ту жизнь, о которой всегда мечтала. Даже не мечтала, а представления не имела, что так можно жить. Какая может быть речь о сожалениях? У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет.

Блин, это было. Обидно? Да, было. Плакала? Да, плакала. Но сейчас я не плачу, вот и все», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. 

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44 комментария

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Lana Kazakova
Женя большая молодец! Двигается вперёд и развивается. 🥰
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Елена Спирина
Женя, с днем рождения тебя! Будь счастлива!
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letochka
"У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет." - Очень глубокое, точное и мудрое высказывание. Успехов Жене во всём!
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Илларион
Ответ lepestok
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А ничего, что вопросы задают журналисты, а не сама Женя об этом говорит или ей надо молчать?
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ஹGrafLisik
Человек с годами взрослеет, и умнеет набираясь опыта. Учится на своих и на чужих ошибках.
Женю с Днём рождения! Пусть всё будет хорошо у неё.
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Sne$hinka
Ответ метель
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Был один старт - ГП в Москве, где они были соперницами. Возможно, сравнение оттуда. А так Медведева никогда ничего с Сашей не делила. Трусова вообще признавалась, что пришла в ТШТ из-за Жени, она была её кумиром в детстве.
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Tytti
Женя умница! Живет сегодняшним днём
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nikolett
Ответ метель
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Они и были соперницами. раз соревновались вместе. Ну на этапы Гран-при то её ставили в паре с Трусовой из топов. То есть с квадисткой. Загитову в том сезоне ни на один этап с квадистками не поставили. И у Жени сизен бест тогда был выше, чем у АЗ. И на этапах она набрала больше баллов, чем Загитова
Только она адекватно оценивала свои возможности в соперничестве с Трусовой, и была счастлива и рада своим удачным прокатам. А не лила слёзы, как АЗ на ФГП. Да, Трусова оба раза победила, но они обе улыбались и радовались своим успешным выступлениям.. А на Ростелекоме Женю принимали как никого и никогда на этапах. И это при шикарной Трусовой. Которая, правда заваливала пару прыжков, но запас был.
Женя же катала свой контент в 20 лет чистейше тогда. С выученным и прочно вошедшим в программу риттовым каскадом. И с таким хорошим настроением полетела в Красноярск из Канады.
И при том, что Трусова тогда на ЧР совсем провалила прыжки, имела все шансы стать бронзовой на ЧР.
Но подвела экипировка. Бывает.
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Sveta Arhipova
У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет - хорошо сказано
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Елена Спирина
Ответ AlexFed
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Ее спрашивают журналисты, она отвечает. Что не так?
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Tytti
С нетерпением ждём выпуск фильма и на платформе
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Аврора кубик
С днём рождения очаровательную Женю!!! ❤️Обязательно схожу посмотрель фильм о великой фигуристке Евгении Медведевой!!;
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Соль.
И это правильно.
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Anton_Right
Женя - Молодец и Боец!
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Аврора кубик
Ответ Большой Влад
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Вот вы и думайте, а Женя живёт прекрасной жизнью!
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Tytti
Ответ lepestok
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Кому вы эти послания пишите уже шестой год? Может последуете примеру Евгении
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Revery
Ответ Аврора Крейсер
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Я бы не сказала, что она дистанцируется. Просто не зацикливается и не делает лейтмотивом своей жизни, что самая правильная стратегия. Ну и в таком возрасте 6 лет - это ж как целая жизнь, огромный срок, за который ты несколько раз успеваешь переосмыслить все ценности, отбросить неуемный юношеский максимализм и только-только начать понимать, чего ты вообще от жизни хочешь))
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nikolett
Ответ Девочка с севера
Главное, чтобы Женя сама поверила в то, что сказала.
Главное, чтобы вы успокоились и не носились с этим проигрышем в 1 балл допубертатной юниорке, которой заранее навалили конские компоненты от Федры.
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Марина Юрьевна
Да и правда-о чем Жене-то жалеть?Это вот нам жалеть надо,что в ЖО смотреть скоро особо не на кого будет и дело не в ультра си... а как-то все вяло и уныло.Сняли б уже эти санкции,глядишь,девчонки бы взбодрились....может быть)
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Rina
Ответ lepestok
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Ее спрашивают, она отвечает! Это сложно понять?
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Tacciana
Ответ Sveta Arhipova
У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет - хорошо сказано
В цитаты
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Аврора кубик
Ответ AlexFed
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Так попросите сми не затрагивать тему)))
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Алина Бель
если все-таки, правда, что приняла Женя свое серебро, это очень здорово. Всем только лучше от этого - и поклонникам и непоклонникам. сколько можно пережевывать
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Анастасия Прудникова
Ответ Александр Скворцов
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Андрей Дементьев.
Прекрасно!
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Наталья Полякова
Женечка, поздравляю🎉🎊 Ты умница и у тебя всё получится🥰🌟
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Lieda
С Днём Рождения, бесподобную Евгению! Замечательно, что фильм вышел в этот день, отличный подарок!
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Александр Скворцов
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Андрей Дементьев.
+4
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Ната555
Женя молодец, лучше выиграть серебро и остаться человеком, чем выиграть золото и превратиться в кринжа и героя анекдотов.
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nikolett
Ответ AlexFed
А вы не задумывались над тем почему они её об этом постоянно спрашивают, а она по кругу повторяет одно и то же? Или почему ни разу не сказала, что ей эти вопросы надоели? А недавно на турнире шоу-программ почему из всех тем выбрала слезы по ОИ18 с видеовставками оттуда? Сама же эту тему поднимает, а виноваты журналисты?
Она не хотела эту тему. Постановку делал Авербух. Уговорил. Но она всё таки потом катала без флэшбеков на ОИ. И залы её встречали с этим номером не менее восторженно, чем на самом турнире шоу-программ.
Кстати, приз зрительских симпатий на ТШП достался Камиле. Но Женя чуть-чуть отстала от неё по голосам.
Вот это и есть настоящая народная любовь, где невозможно накрутить голоса.
Великая оч18 заняла лишь 9-ое место. Бабульки не смогли крутить голоса, как делают это обычно.
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lan9aden
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Ответ Tacciana
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Пиар менеджеру скажите спасибо,либо вычитала где то и повторила.Заготовочка
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