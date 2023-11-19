Евгения Медведева: «Я живу ту жизнь, о которой мечтала – какая может быть речь о сожалениях? Есть планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет»
Медведева заявила, что не жалеет о том, как сложилась ее спортивная судьба.
Сегодня, в день рождения фигуристки, состоялась премьера документального фильма о ней «Медведева против Медведевой».
«Я настолько уже другой человек, это настолько было давно, поэтому когда меня всерьез спрашивают, жалею я или нет – да я уже не помню. Это было шесть лет назад.
Посмотрите на меня сейчас и на меня на Олимпиаде. Это два разных человека.
Я живу ту жизнь, о которой всегда мечтала. Даже не мечтала, а представления не имела, что так можно жить. Какая может быть речь о сожалениях? У меня планы на завтра и послезавтра, планов на прошлое нет.
Блин, это было. Обидно? Да, было. Плакала? Да, плакала. Но сейчас я не плачу, вот и все», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.
Женю с Днём рождения! Пусть всё будет хорошо у неё.
Только она адекватно оценивала свои возможности в соперничестве с Трусовой, и была счастлива и рада своим удачным прокатам. А не лила слёзы, как АЗ на ФГП. Да, Трусова оба раза победила, но они обе улыбались и радовались своим успешным выступлениям.. А на Ростелекоме Женю принимали как никого и никогда на этапах. И это при шикарной Трусовой. Которая, правда заваливала пару прыжков, но запас был.
Женя же катала свой контент в 20 лет чистейше тогда. С выученным и прочно вошедшим в программу риттовым каскадом. И с таким хорошим настроением полетела в Красноярск из Канады.
И при том, что Трусова тогда на ЧР совсем провалила прыжки, имела все шансы стать бронзовой на ЧР.
Но подвела экипировка. Бывает.
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Андрей Дементьев.
Кстати, приз зрительских симпатий на ТШП достался Камиле. Но Женя чуть-чуть отстала от неё по голосам.
Вот это и есть настоящая народная любовь, где невозможно накрутить голоса.
Великая оч18 заняла лишь 9-ое место. Бабульки не смогли крутить голоса, как делают это обычно.