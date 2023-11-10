Гербольдт о том, что «Юбилейный» не примет прыжковый чемпионат России: «Было бы лучше, чтобы перенесли в Москву»

Катарина Гербольдт высказалась о переносе прыжкового чемпионата России.

Ранее стало известно, что спорткомплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге не сможет принять турнир, запланированный на 1-4 декабря.

«Очень жаль, что Санкт-Петербург лишают возможности проведения такого соревнования. Наверное, мне кажется, было бы лучше, чтобы перенесли в Москву. Москва, думаю, одно из самых популярных мест наибольшего количества фанатов, которые посещают соревнования. Ребятам всегда нравится, когда полный зал поддерживает.

Мне кажется, у нас очень много талантливых и перспективных молодых девушек, которые могут и готовы заменить таких топовых фигуристок: та же , , , которая все-таки продолжает кататься, .

И еще много молодых, которые готовы показывать элементы ультра-си. Мне кажется, много достойных, которые могут показывать уровень не хуже чем показывали наши девушки до этого», – сказала .

Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. За день до плановой даты там пройдет концерт Павла Воли