Давыдов об отстранении россиян: «Возможно, Тутберидзе что-то потеряла, не имея возможности выезжать на Олимпиады, чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего»

Тренер Сергей Давыдов высказался об отстранении российских фигуристов.

– На протяжении вот уже второго сезона мы беспрерывно обсуждаем, как много теряют спортсмены, не имея возможности выступать на международных соревнованиях. А что в этой ситуации теряет тренер?

– Мне кажется, фигурному катанию сейчас грех жаловаться на самом деле. Да, нас убрали с мировой арены, но внутри страны российское фигурное катание переживает максимальный подъем. Это спорт номер один, его транслирует канал, у нас огромное количество всевозможных соревнований, куча спортсменов. Все пристроены, все заняты делом.

Возможно, та же Тутберидзе со своим штабом что-то потеряла, не имея возможности выезжать на Олимпиады, на чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего. Как, думаю, и многие другие тренеры моего формата.

– А у родителей тех, кто только начинает кататься, азарт увидеть ребенка чемпионом не уменьшился?

– Я не занимаюсь просмотром детей, хотя слышал, что в ЦСКА в прошлом году набор был намного больше, чем в этом. С другой стороны, как меня это волнует? Наверное, никак. Есть спортсмены, есть работа. И даже если кто-то уйдет – значит, придут другие, – сказал .

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет