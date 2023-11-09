Давыдов об отстранении россиян: «Возможно, Тутберидзе что-то потеряла, не имея возможности выезжать на Олимпиады, чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего»

Теги Сергей Давыдов сборная России Первый канал Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов высказался об отстранении российских фигуристов.

– На протяжении вот уже второго сезона мы беспрерывно обсуждаем, как много теряют спортсмены, не имея возможности выступать на международных соревнованиях. А что в этой ситуации теряет тренер?

– Мне кажется, фигурному катанию сейчас грех жаловаться на самом деле. Да, нас убрали с мировой арены, но внутри страны российское фигурное катание переживает максимальный подъем. Это спорт номер один, его транслирует Первый канал, у нас огромное количество всевозможных соревнований, куча спортсменов. Все пристроены, все заняты делом.

Возможно, та же Тутберидзе со своим штабом что-то потеряла, не имея возможности выезжать на Олимпиады, на чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего. Как, думаю, и многие другие тренеры моего формата.

– А у родителей тех, кто только начинает кататься, азарт увидеть ребенка чемпионом не уменьшился?

– Я не занимаюсь просмотром детей, хотя слышал, что в ЦСКА в прошлом году набор был намного больше, чем в этом. С другой стороны, как меня это волнует? Наверное, никак. Есть спортсмены, есть работа. И даже если кто-то уйдет – значит, придут другие, – сказал Давыдов.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yasenka
И здесь тоже правда. Для ТШТ действительно уровень упал и сильно, удивительно, как находят мотивацию. А вот для всех остальных он вырос. Самым разным девчонкам и мальчишкам дали возможность поучаствовать в этапах, которые смотрит вся страна. Больше соревнований, больше возможностей для фигуристов из не самых именитых штабов хотя бы вообще доехать до чего-то со зрителями.

Мне лично тоже наши старты кажутся интересными. Могло быть гораздо хуже)
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Скромно о себе говорит, и молодец. Хочется, чтобы у него выросли ученики, и никуда не бегали. А про международные старты - с тем же Львом смог бы поехат на юниорские старты и быть в медалях.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
да, так и есть-потеряли топовые тренеры которым есть кого выставлять на мжд, но их у нас единицы-Тутберидзе, Москвина, Жулин....остальные должны работать как работали и не расстраиваться, для них практически ничего не поменялось.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Лукавит. Его спортсмены могли бы ездить на Гран-при как минимум, увидеть другие страны, познакомиться с иностранными фигуристами - все это важно. Собственно, Самоделкина и ездила.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
А как же Лазарев? Он не должен выходить на международку?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Рябиновые бусы
да, так и есть-потеряли топовые тренеры которым есть кого выставлять на мжд, но их у нас единицы-Тутберидзе, Москвина, Жулин....остальные должны работать как работали и не расстраиваться, для них практически ничего не поменялось.
Ерунда, в эгп, бэшках, челенжерах и тд участвовали ученики многих тренеров.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
polinarmax
Ответ Леди Брэкнелл
Ой, ё, я и забыла, что у него есть Лазарев ещё. Тогда тем более он говорит полную ересь. Помню как он говорил, что Самоделкиной не нужны медали, после чего она от него и ушла. И снова ничего не надо...
справедливости ради, с Давыдовым у Самоделкиной был результат, причём довольно солидный. Затем она перешла к Соколовской, которой медали и прогресс не нужны и подавно. Можно получить пару медалек за счёт огромных грибов, но тенденция такая себе. А теперь она и от Соколовской убежала к "великому тренеру неговëшек". Сомневаюсь, что там будет хоть какой то прогресс. В итоге пика карьеры она достигла именно у Давыдова, которому якобы ничего не надо)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Беляева
Ответ Леди Брэкнелл
А вы у спортсменов спрашивали чего они больше хотят - ездить на бэшки или тут проги разваливать? Может тогда и разваливаться меньше будут, если международка засветит?
У каких спортсменов? Они же все разные. Петросян, конечно, хочет выигрывать медали главных стартов. А Лабутина, думается мне, очень рада тому, что ее показывают по Первому и мы тут бьемся в кровь, докрученный ли у нее триксель. В ситуации международки, никто бы толком и не знал эту девочку из-под Екатеринбурга, даже если бы она выиграла условный "Золотой конек Загреба" Потому что этот самый "конек" тоже никого бы не интересовал. Или вы реально думаете, что условного Даниеляна или даже Самарина в их нынешней форме волнует международка и мотивация без нее. Они и так не претендовали бы на поездку куда-либо ни по рейтингам, ни по уровню катания.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ Леди Брэкнелл
Ерунда, в эгп, бэшках, челенжерах и тд участвовали ученики многих тренеров.
наши бэшки сейчас ничуть не хуже.
а до серьезных стартов добирались единицы.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Ответ N-fox
Скромно о себе говорит, и молодец. Хочется, чтобы у него выросли ученики, и никуда не бегали. А про международные старты - с тем же Львом смог бы поехат на юниорские старты и быть в медалях.
В победителях.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Рябиновые бусы
ну другие страны они в отпуске сто раз видели, иностранные фигуристы это разве такое чудо чудное диво дивное что на них стоит вживую смотреть? кто там в юниорах сейчас за бугром сильнее Арсения и Левы?
Вы прикалываетесь? Соревнования сравниваете с отдыхом? Командировки и общение с коллегами это вообще другое. Абсолютно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Рябиновые бусы
понятно что другое, но рвать на себе волосы из-за невозможности поехать по заграницам в данной ситуации неуместно и бессмысленно.
Какие волосы, вы о чем? Лукавит Давыдов, что ничего не потерял, сам-то он хотел ездить и вариться во всей этой классной международной каше, а теперь ему не надо, надо же )) Спросите у взрослых спортсменов, которые успели поучаствовать в МС, как им не хватает именно этого. Та же Гордеева его сейчас бы блистала на ЮГП. Конечно ничего не потеряли, ага.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Yasenka
И здесь тоже правда. Для ТШТ действительно уровень упал и сильно, удивительно, как находят мотивацию. А вот для всех остальных он вырос. Самым разным девчонкам и мальчишкам дали возможность поучаствовать в этапах, которые смотрит вся страна. Больше соревнований, больше возможностей для фигуристов из не самых именитых штабов хотя бы вообще доехать до чего-то со зрителями. Мне лично тоже наши старты кажутся интересными. Могло быть гораздо хуже)
Все верно
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ polinarmax
справедливости ради, с Давыдовым у Самоделкиной был результат, причём довольно солидный. Затем она перешла к Соколовской, которой медали и прогресс не нужны и подавно. Можно получить пару медалек за счёт огромных грибов, но тенденция такая себе. А теперь она и от Соколовской убежала к "великому тренеру неговëшек". Сомневаюсь, что там будет хоть какой то прогресс. В итоге пика карьеры она достигла именно у Давыдова, которому якобы ничего не надо)
А я и не говорю, что не было, речь о его словах, что они не за медалью приехали на ЧР. Самоделкина очевидно другого мнения на этот счет была.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Беляева
Ответ Рябиновые бусы
да, так и есть-потеряли топовые тренеры которым есть кого выставлять на мжд, но их у нас единицы-Тутберидзе, Москвина, Жулин....остальные должны работать как работали и не расстраиваться, для них практически ничего не поменялось.
Для них, честно говоря, ситуация даже улучшилась. Кто и когда смотрел те же кубки России со спортсменами из Челябинска, Новосибирска или там Ленинградской области? Единицы. А сейчас тут идут вполне серьезные споры, верно ли отсудили девочку с пятым-седьмым местом на этапе Гран При России. Потеряли от силы пара десятков топовых спортсменов и около десятка тренеров, да и то тренеры не особенно. У большинства есть с кем выехать спортсменов, представляющих другие федерации.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ olvl
В победителях.
Могла бы быть борьба между Львом и Арсением. И это было бы классно. Но...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anita Levchenko
Ответ Анна Беляева
А что смешного? Хромых с полностью разваленным по своим меркам стартом в олимпийском сезоне выиграла один из Челленджеров. Ни у кого в жизни не будет возможности с разваленными программами выигрывать. Внутри страны конкуренция на порядок выше, чем на бэшках. Тому пример Смолкины, взявшие с кучей ошибок первые места на двух из трех бэшках.
Они ещё с такой же кучей ЧЕ станут, подождите😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Анна Беляева
У каких спортсменов? Они же все разные. Петросян, конечно, хочет выигрывать медали главных стартов. А Лабутина, думается мне, очень рада тому, что ее показывают по Первому и мы тут бьемся в кровь, докрученный ли у нее триксель. В ситуации международки, никто бы толком и не знал эту девочку из-под Екатеринбурга, даже если бы она выиграла условный "Золотой конек Загреба" Потому что этот самый "конек" тоже никого бы не интересовал. Или вы реально думаете, что условного Даниеляна или даже Самарина в их нынешней форме волнует международка и мотивация без нее. Они и так не претендовали бы на поездку куда-либо ни по рейтингам, ни по уровню катания.
Вы хоть у одного спрашивали? Откуда вы знаете, что думает Лабутина и хочет ли она в Загреб или нет? А Давыдов бы уж лучше молчал, а то и эти спортсмены уйдут, раз ему ничего не надо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Лукавит Давыдов, хотя ему сейчас и не с кем, хотя Лазарев у него, мог бы в юниорах выступать...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Анна Беляева
А что смешного? Хромых с полностью разваленным по своим меркам стартом в олимпийском сезоне выиграла один из Челленджеров. Ни у кого в жизни не будет возможности с разваленными программами выигрывать. Внутри страны конкуренция на порядок выше, чем на бэшках. Тому пример Смолкины, взявшие с кучей ошибок первые места на двух из трех бэшках.
А вы у спортсменов спрашивали чего они больше хотят - ездить на бэшки или тут проги разваливать? Может тогда и разваливаться меньше будут, если международка засветит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Александр
Комментарий удален пользователем
Он спокойно ездил с Самоделкиной и никто ему не мешал. И сейчас бы ездил с Гордеевой и Лазаревым.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Весьма самокритично.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.Jones
Ответ Рябиновые бусы
да, так и есть-потеряли топовые тренеры которым есть кого выставлять на мжд, но их у нас единицы-Тутберидзе, Москвина, Жулин....остальные должны работать как работали и не расстраиваться, для них практически ничего не поменялось.
Скорее даже появились новые возможности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ Леди Брэкнелл
Вы прикалываетесь? Соревнования сравниваете с отдыхом? Командировки и общение с коллегами это вообще другое. Абсолютно.
понятно что другое, но рвать на себе волосы из-за невозможности поехать по заграницам в данной ситуации неуместно и бессмысленно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Беляева
Ответ Леди Брэкнелл
Смешно 😂
А что смешного? Хромых с полностью разваленным по своим меркам стартом в олимпийском сезоне выиграла один из Челленджеров. Ни у кого в жизни не будет возможности с разваленными программами выигрывать. Внутри страны конкуренция на порядок выше, чем на бэшках. Тому пример Смолкины, взявшие с кучей ошибок первые места на двух из трех бэшках.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий