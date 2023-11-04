Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы

Евгений Плющенко зажег торт на шоу в честь дня рождения.

3 ноября фигуристу исполнился 41 год.

На шоу в Санкт-Петербурге Плющенко зажег торт, на котором перечислены его главные титулы: двукратный олимпийский чемпион, 10-кртаный чемпион России, 7-кратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.

Последний ярус украшен названием академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», а на вершине торта – фигурка Плющенко с медалью .