Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
Евгений Плющенко зажег торт на шоу в честь дня рождения.
3 ноября фигуристу исполнился 41 год.
На шоу в Санкт-Петербурге Плющенко зажег торт, на котором перечислены его главные титулы: двукратный олимпийский чемпион, 10-кртаный чемпион России, 7-кратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.
Последний ярус украшен названием академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», а на вершине торта – фигурка Плющенко с медалью Сочи-2014.
Вы бы на шоу имени себя в свой ДР ясен пень бы скромно за кулисами сидели 😁
А фигурист Евгений замечательный , легендарный.