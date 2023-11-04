Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы

Теги Евгений Плющенко сборная России фото мужское катание Фигурное катание

Евгений Плющенко зажег торт на шоу в честь дня рождения.

3 ноября фигуристу исполнился 41 год.

На шоу в Санкт-Петербурге Плющенко зажег торт, на котором перечислены его главные титулы: двукратный олимпийский чемпион, 10-кртаный чемпион России, 7-кратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.

Последний ярус украшен названием академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», а на вершине торта – фигурка Плющенко с медалью Сочи-2014.

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23 комментария

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Tresk2
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Нарцисс.
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Snegirochka
Не торт, а памятник прям! Надо было все титулы отдельными ярусами делать, что-то пожадничали академики
+27
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Леди Брэкнелл
Надо выдавливать из себя совок. Гордиться своими достижениями - это правильно и скромность в данном случае не нужна.
Но и кичиться этим так напоказ - верх безвкусицы. Даже не знаю что хуже - гелик или торт.
+26
-4
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Miles Davis
Я уверен что у него дома золотой унитаз
+19
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ШаваБё
Ярмарка тщеславия) Вот не вызывает у меня Плющ и Рудковская отрицательных эмоций , это же такой угар, смотреть их посты и читать интервью🤣🤦‍♀️
+13
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smoky eyes
Ну ведь это же все правда? Заслужил, имеет право.
+12
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imaxim
Ответ Leanna
Забыли подписать, что двукратным ОЧ стал благодаря командному золоту, а не личному.
А что, командное золото какое-то другое? У него другой размер медали, вес, форма, статус?
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Howard Norfolk
Ответ Leanna
Забыли подписать, что двукратным ОЧ стал благодаря командному золоту, а не личному.
Там другое забыли подписать, Самовлюбленный, вечно обиженный, начинающий тренер.
+12
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Леди Брэкнелл
Ответ ШаваБё
Ярмарка тщеславия) Вот не вызывает у меня Плющ и Рудковская отрицательных эмоций , это же такой угар, смотреть их посты и читать интервью🤣🤦‍♀️
А что здесь может вызвать отрицательные эмоции? 😂 Это а) шоу, б) Плющенко, в) ДР.
Вы бы на шоу имени себя в свой ДР ясен пень бы скромно за кулисами сидели 😁
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Leanna
Забыли подписать, что двукратным ОЧ стал благодаря командному золоту, а не личному.
+10
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Anna Morgan
Нарцисс как и большинство топовых спортсменов.
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Olga.t
Просто поздравления Евгению с прошедшим ДР! Как отмечать свой праздник, каждый решает сам с учётом собственных возможностей.
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Molly
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Но и кичиться этим так напоказ - верх безвкусицы. Даже не знаю что хуже - гелик или торт.
Ну не сам же он себе этот торт заказпл. Наверняка любимая жена расстаралась.
+2
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xlegend
Ответ Snegirochka
Не торт, а памятник прям! Надо было все титулы отдельными ярусами делать, что-то пожадничали академики
мавзолей
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Kaj
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Но и кичиться этим так напоказ - верх безвкусицы. Даже не знаю что хуже - гелик или торт.
Сначала то, что написано на торте.
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AllaS
Поздравления Евгению с Днём рождения. Здоровья и творческих успехов .
А фигурист Евгений замечательный , легендарный.
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Леди Брэкнелл
Ответ ШаваБё
Причем здесь я? Написано про ВСЕ посты и интервью четы Рудковских. Они не вызывают у меня агрессии, зависти и тп. Просто забавные люди))
При том, что вы хейтер обычный. Фамилия Евгения - Плющенко. Не представляю как можно изучать ВСЕ посты и вью Яны и ЕП. Работа такая что ли? 😁
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imaxim
Себя любит. Но все спортсмены выдающиеся такие на самом деле
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