Гавайек и Бэйкер пропустят серию Гран-при из-за сотрясения мозга у партнера

Теги танцы на льду сборная США Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Фигурное катание

Американцы Гавайек и Бэйкер пропустят серию Гран-при из-за сотрясения мозга у партнера.

Об этом фигуристы рассказали в соцсетях. 

«Недавно мы упали, в результате чего Жан-Люк получил сотрясение мозга.

Хоть восстановление и проходит хорошо, но если мы чему-то и научились за время нашей карьеры, так это тому, что сотрясение мозга – не та травма, после которой следует торопиться с возвращением.

По этой причине мы откладываем возвращение к соревнованиям», – говорится в совместном посте спортсменов. 

Они планируют выступить на чемпионате США, который пройдет в январе. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
С такой травмой лучше не шутить...Скорейшего выздоровления Жан-Люку!
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
Скорейшего восстановления Жан-Люку! Их пары будет не хватать на этапах.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ох... казалось бы, танцы. Здоровья Жан-Люку.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Невезучая пара :( То у нее сотрясение, то у него.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trenik1216
Скорейшего восстановления! За этой парой всегда интересно наблюдать
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Здоровья и скорейшего восстановления!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Очень жаль, что ребятам опять не повезло. Жан- Люку скорейшего выздоровления. Пусть все пройдет без последствий. Пары будет очень не хватать на этапах. Очень расстроена.Ребята ,берегите себя. И обязательно возвращайтесь.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Здоровья!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алёна Вода
Ответ Zbra
Невезучая пара :( То у нее сотрясение, то у него.
Потому что партнёрша слишком крупная для него. Всегда удивлялась, как он её вообще поднимает???
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asd Zxc
Очень нравится эта пара, здоровья и скорейшего восстановления!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul__ver
Ответ Белла
Минус один, Дэвиса будут в этом году на гран при?
Нет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shveddka
Здоровья Жан-Люку!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Вот нельзя быть партнёрше такой массивной по отношению к своему партнеру,не зря Дубова Навку била за перевес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Гавайек и Калифорник.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дудабот Уно
То есть похудеть кое-кому не удалось, ограничилась "ментальным здоровьем" и верит, что с ней и так всё в порядке(( Жаль Жан-Люка, такой бриллиант, очень хотелось снова увидеть его искусство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий