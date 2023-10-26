Гавайек и Бэйкер пропустят серию Гран-при из-за сотрясения мозга у партнера
Американцы Гавайек и Бэйкер пропустят серию Гран-при из-за сотрясения мозга у партнера.
Об этом фигуристы рассказали в соцсетях.
«Недавно мы упали, в результате чего Жан-Люк получил сотрясение мозга.
Хоть восстановление и проходит хорошо, но если мы чему-то и научились за время нашей карьеры, так это тому, что сотрясение мозга – не та травма, после которой следует торопиться с возвращением.
По этой причине мы откладываем возвращение к соревнованиям», – говорится в совместном посте спортсменов.
Они планируют выступить на чемпионате США, который пройдет в январе.
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