Американцы Гавайек и Бэйкер пропустят серию Гран-при из-за сотрясения мозга у партнера.

Об этом фигуристы рассказали в соцсетях.

«Недавно мы упали, в результате чего Жан-Люк получил сотрясение мозга.

Хоть восстановление и проходит хорошо, но если мы чему-то и научились за время нашей карьеры, так это тому, что сотрясение мозга – не та травма, после которой следует торопиться с возвращением.

По этой причине мы откладываем возвращение к соревнованиям», – говорится в совместном посте спортсменов.

Они планируют выступить на чемпионате США, который пройдет в январе.