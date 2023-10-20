Медведева о том, почему болеет за «Динамо»: «На Кубке Первого канала нужно было выбрать цвет команды. Пошли с синим. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»...»

Теги Динамо Москва Евгения Медведева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо».

– У нас вопрос: ты такая непобедимая чемпионка, как ты могла из всех клубов выбрать команду, у которой ни одного трофея не будет никогда?

– На самом деле есть такая тенденция. Есть такое соревнование – Кубок Первого канала. И вот сделали новые соревнования – нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Сказали: выбирай. Я такая: красный. Мне отвечают: ха, неправильно, красный уже занят! Я говорю: ладно, давайте синий.

И с синим пошли. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»... – сказала двукратная чемпионка мира.

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7 комментариев

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Lana Kazakova
Выбор без выбора 😁 И смешно и грустно
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ILya__Filimonov
Мда …
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Olga.t
А могли бы разыграть цвета команд, но "красный был уже занят"...
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pogbadrogba
Спортс, умоляю вас, нажимайте кнопку «проверить пунктуацию», а то я первую фразу журналиста пытался осознать раз 5
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Алексей Ненахов
Могла болеть за Спартак, но красный уже был занят )))
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