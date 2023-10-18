Инна Гончаренко: «Туктамышевой будет тяжело вернуться. Конечно, это большая потеря для фигурного катания»

Тренер Инна Гончаренко считает, что Туктамышевой будет сложно вернуться в спорт.

– Вернуться будет тяжело. Лиза – очень опытный спортсмен, выступает достаточно давно. За счет шоу она зачастую и готовится, я от нее такое слышала.

Думаю, что при желании все будет возможно. Очень жаль, что она пропускает сезон, я бы хотела Лизу видеть.

– Это большая потеря для российского и мирового фигурного катания?

– Конечно, это большая потеря. Лиза – человек с именем, с определенным стилем, занимающая свою нишу. Наверное, ей нужна психологическая разрядка, отдых, переключение.

Соревновательная нагрузка – это очень сложно психологически. Будем надеяться, что мы еще увидим Лизу на стартах, – сказала Гончаренко.

Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»