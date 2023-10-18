Инна Гончаренко: «Туктамышевой будет тяжело вернуться. Конечно, это большая потеря для фигурного катания»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко считает, что Туктамышевой будет сложно вернуться в спорт.

– Вернуться будет тяжело. Лиза – очень опытный спортсмен, выступает достаточно давно. За счет шоу она зачастую и готовится, я от нее такое слышала.

Думаю, что при желании все будет возможно. Очень жаль, что она пропускает сезон, я бы хотела Лизу видеть.

– Это большая потеря для российского и мирового фигурного катания?

– Конечно, это большая потеря. Лиза – человек с именем, с определенным стилем, занимающая свою нишу. Наверное, ей нужна психологическая разрядка, отдых, переключение.

Соревновательная нагрузка – это очень сложно психологически. Будем надеяться, что мы еще увидим Лизу на стартах, – сказала Гончаренко.

Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»

6 комментариев

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alexnew
Вернуться, всем не просто. Кроме Плющенко, особо и вспомнить некого из удачных возвращений.
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Елена Спирина
Если вернется, буду только рада. Но за год столько воды утечет. Лизе найти себе достойное занятие вне спорта, а дальше видно будет
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Kareglazaya
Ответ alexnew
Вернуться, всем не просто. Кроме Плющенко, особо и вспомнить некого из удачных возвращений.
Навка после родов возвращалась. Вирчу-Мойр тоже пропускали год или два, а потом вернулись и выиграли второе олимпийское золото.
Такахаси после большой паузы вернулся, но уже в танцы. Маи Михара уходила из-за проблем со здоровьем, потом смогла вернуться. Рома Савосин вернулся, правда, пока не понятно, как дальше сложится.
Так что теоретически шанс есть, было б желание)
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Анастасия Прудникова
Ладно, посмотрим, в какой форме Лиза возвратится и вернется ли вообще.
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Дружба11
Инна Гончаренко всегда Лизу поддерживала-Спасибо ей за это, за теплоту к Лизе.
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alexnew
Ответ Анастасия Прудникова
Ладно, посмотрим, в какой форме Лиза возвратится и вернется ли вообще.
Без формы возвращаться смысла ведь тоже нет...
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