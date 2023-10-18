Инна Гончаренко: «Туктамышевой будет тяжело вернуться. Конечно, это большая потеря для фигурного катания»
Тренер Инна Гончаренко считает, что Туктамышевой будет сложно вернуться в спорт.
– Вернуться будет тяжело. Лиза – очень опытный спортсмен, выступает достаточно давно. За счет шоу она зачастую и готовится, я от нее такое слышала.
Думаю, что при желании все будет возможно. Очень жаль, что она пропускает сезон, я бы хотела Лизу видеть.
– Это большая потеря для российского и мирового фигурного катания?
– Конечно, это большая потеря. Лиза – человек с именем, с определенным стилем, занимающая свою нишу. Наверное, ей нужна психологическая разрядка, отдых, переключение.
Соревновательная нагрузка – это очень сложно психологически. Будем надеяться, что мы еще увидим Лизу на стартах, – сказала Гончаренко.
Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»
Такахаси после большой паузы вернулся, но уже в танцы. Маи Михара уходила из-за проблем со здоровьем, потом смогла вернуться. Рома Савосин вернулся, правда, пока не понятно, как дальше сложится.
Так что теоретически шанс есть, было б желание)