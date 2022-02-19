Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию 2023/2024

В американском городе Аллен в Техасе с 20 по 22 октября пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию 2023-2024 года. На Skate America фигуристы будут соревноваться во всех четырех видах программы. К турниру уже сейчас приковано большое внимание любителей фигурного катания по всему миру. К сожалению, в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему не могут выступать российские спортсмены. Болельщикам приходится следить еще и за Гран-при России, но в этом есть плюс — чем больше фигурного катания, тем лучше.

В прошлом сезоне прямую трансляцию Гран-при по фигурному катанию можно было увидеть на платформе Окко, которая и сегодня указана на сайте ISU в качестве основного российского вещателя Гран-при. Однако в Окко пока официально не заявляли о продолжении прямых трансляций, поэтому болельщики должны обратиться к альтернативным источникам вещания.

Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию всегда проходит на канале Eurosport. Но теперь у российских болельщиков нет возможности смотреть зарубежные спортивные телеканалы. В этом может помочь установка VPN, затем поиск необходимых трансляций. В сети есть довольно большое количество сайтов, которые осуществляют показ спортивных соревнований нелегально. И все же лучшим вариантом станет установка IPTV. В этом случае вы сможете смотреть прямую трансляцию Гран-при по фигурному катанию по нескольким спортивным каналам. Для этого достаточно иметь телевизор с функцией IPTV или приобрести приставку.