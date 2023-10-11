Ветлугин о целях в спорте: «Сейчас идет работа на дальнейшее имя. Чтобы я запоминался, чтобы узнавали новые люди обо мне»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о целях в спорте.

«Вот это «всем понравиться»... Я же не 500 долларов, чтобы всем понравиться. Я по-философски смотрю – я люблю это дело, я могу сегодня им заниматься, и сколько я смогу сделать и смогу добиться, то и будет хорошо.

Сейчас идет работа на дальнейшее имя, если будем честно разговаривать. Каждый спортсмен из года в год, если он остается в спорте и занимает места, остается в поле зрения, в пространстве. Поэтому из года в год идет работа над тем, чтобы я как-то запоминался, чтобы узнавали новые люди обо мне.

А дальше по тому, скольких людей я смог привлечь к себе, скольким смог запомниться, я пойму, что смогу делать дальше. Потому что спортсмены, которые добиваются самых больших результатов, им легче за что-то другое взяться», – сказал Ветлугин

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15 комментариев

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Olya Ru
Ответ Ритт
Парень ничего не достиг, а так его много стало. Хайпожор какой то. Разочарована в нем.
Что значит много? Если журналисты задают вопросы, а спортсмен отвечает, это уже хайпожор называется?
+9
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Revery
Ответ Ритт
Парень ничего не достиг, а так его много стало. Хайпожор какой то. Разочарована в нем.
Для того, чтобы стать любимцем публики, большие победы вовсе не обязательны.
Матвей очень приглянулся и болельщикам и самим журналистам - парень красиво катает, отлично говорит и обладает чудесным чувством юмора. У публики есть запрос на большее количества контента с этим фигуристом - журналисты этот запрос удовлетворяют.
Не вижу проблемы и повода для бубнежа.
+9
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Ритт
Парень ничего не достиг, а так его много стало. Хайпожор какой то. Разочарована в нем.
+11
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+3
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Капитан Немо
Удачи тебе, Матвей.
+5
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+2
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N-fox
Матвей очень яркий спортсмен, индивидуальность, это факт, притягивает к себе внимание. Желаю ему стабилизировать техническую составляющую и хорошо пройти этот сезон.
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Джонни
Пародировать Плющенко ему будет сложноаато, он намного таланливее первого, кривляться как Плющенко не стоит ему
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Самая цитируемая и вообще недура
Из достижений-пародийный номер в шоу и тотальное подражание Плющенко в катании, а уже про "имя" рассказывает.
У Юдзуру или Нейтена, вот там ИМЯ, а у тебя, мальчик, дешевый пиар.
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Татьяна Попова
Очень хочется, чтобы Матвей запоминался именно своими программами, чистыми прокатами и скольжением. А не интервью. Т.е чтобы популярность шла именно через спорт
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missis-Zima
Ответ Ритт
Парень ничего не достиг, а так его много стало. Хайпожор какой то. Разочарована в нем.
Ничего не достиг,а публика хлопает,как ОЧ.Публику не обманешь,как ТАТ говорила.
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Revery
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Из достижений-пародийный номер в шоу и тотальное подражание Плющенко в катании, а уже про "имя" рассказывает. У Юдзуру или Нейтена, вот там ИМЯ, а у тебя, мальчик, дешевый пиар.
Опять для вас мальчик штабом не вышел?))
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Татьяна Попова
Ответ Revery
Опять для вас мальчик штабом не вышел?))
Пока Матвей больше медийное лицо. Его любят журналисты. С некоторыми он дружит. Хочется для него успеха на спортивном поприще.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Revery
Опять для вас мальчик штабом не вышел?))
Почему? На шоу он мне понравился, вполне себе. Потом парень словил звезду и Остапа понесло. При этом в прокатах он довольно средний технически, но старательно косит под Плющенко. Увы и ах.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ missis-Zima
Вы как катался Плющенко хоть видели разок?) Евгений чистый технарь,а Ветлугин очень артистичен,причем любой образ.
Искренее сожалею, я за Плющенко даже болела в ранней молодости.
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