Ветлугин о целях в спорте: «Сейчас идет работа на дальнейшее имя. Чтобы я запоминался, чтобы узнавали новые люди обо мне»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о целях в спорте.

«Вот это «всем понравиться»... Я же не 500 долларов, чтобы всем понравиться. Я по-философски смотрю – я люблю это дело, я могу сегодня им заниматься, и сколько я смогу сделать и смогу добиться, то и будет хорошо.

Сейчас идет работа на дальнейшее имя, если будем честно разговаривать. Каждый спортсмен из года в год, если он остается в спорте и занимает места, остается в поле зрения, в пространстве. Поэтому из года в год идет работа над тем, чтобы я как-то запоминался, чтобы узнавали новые люди обо мне.

А дальше по тому, скольких людей я смог привлечь к себе, скольким смог запомниться, я пойму, что смогу делать дальше. Потому что спортсмены, которые добиваются самых больших результатов, им легче за что-то другое взяться», – сказал .