Матвей Ветлугин: «Наверное, я еще не дорос до того статуса и возраста, когда могут возникать проблемы с мотивацией, но какой-то остроты мне пока не хватает»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина контрольные прокаты Матвей Ветлугин чемпионат Санкт-Петербурга Серия Гран-при России Фигурное катание

Матвей Ветлугин назвал странным свое состояние перед стартом Гран-при России.

На прошлой неделе 20-летний фигурист занял седьмое место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. С 20 по 23 октября он выступит на этапе Гран-при в Омске.

– Как ты себя чувствуешь перед стартом Гран-при?

– Странное состояние. Не вполне ощущал себя в соревновательном моменте. Как здесь, на мемориале Панина-Коломенкина, так и на прокатах сборной в «Мегаспорте». Наверное, я еще не дорос до того статуса и возраста, когда могут возникать проблемы с мотивацией, но какой-то остроты мне пока не хватает.

Но я рассчитываю, что на этапах Гран-при с этим будет по-другому. Надеюсь, первый выездной старт вызовет у меня серьезный эмоциональный подъем. Пока я без него. И это сложно.

– Может, дело в том, что на трибунах в Питере было мало зрителей?

– Нет. Но я чувствую большую поддержку зрителей. Спасибо всем огромное. Есть какие-то проблемы только с внутренним ощущением.

– У парней выступления проходили в будние дни в рабочее время. Короткие вообще начинались в 10 утра. Хотелось бы другое расписание в следующий раз?

– Конечно. На чемпионате Петербурга в прошлом сезоне была практически полная заполняемость. Мы тогда катали вечером в субботу и воскресенье, – ответил Ветлугин.

Матвей Ветлугин: «Участвуя в шоу, немного потерял спортивную кондицию. Успели восстановить прыжочки, но прокатов не было совсем»

5 комментариев

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Mari Gams
Все же , чтобы не говорили и сколько бы внутренних стартов не организовывали, тяжело нашим спортсменам без международных ((( никто не отменял престижа международных побед , главной цели нет - нет и мотивации
+14
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Елена Спирина
Ответ Mari Gams
Все же , чтобы не говорили и сколько бы внутренних стартов не организовывали, тяжело нашим спортсменам без международных ((( никто не отменял престижа международных побед , главной цели нет - нет и мотивации
Это точно. Но Матвей ещё очень молод, надеюсь в его карьере все-таки будут международные старты
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Kareglazaya
Ответ Лека-Лека
А Матвей искренне считает, что, будь международные старты, он бы на них выступал? Мальчик очень интересный, перспективный. Но пока надо брать максимум на внутренних соревнованиях.
На какие-нибудь мелкие турниры мог бы съездить. На ЧЕ и ЧМ конечно же нет.
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