Анастасия Губанова: «Мне очень нравится моя произвольная программа – она о любви, романтике и нежности»

Анастасия Губанова прокомментировала свое выступление на Finlandia Trophy.

Губанова заняла на турнире 3-е место. Произвольная программа грузинской фигуристки поставлена под Caruso Лары Фабиан.

«Мне очень нравится моя произвольная программа – она о любви, романтике и нежности. Когда катаюсь, наслаждаюсь музыкой, даже если слышу ее в сотый раз.

Я рада, что в этом году моя короткая и произвольная программы так отличаются друг от друга. Мне нравится показывать разные стороны своей личности, хотя энергичный и танцевальный стиль – мой любимый сейчас», – сказала чемпионка Европы.

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