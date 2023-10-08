Анастасия Губанова: «Мне очень нравится моя произвольная программа – она о любви, романтике и нежности»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова прокомментировала свое выступление на Finlandia Trophy.

Губанова заняла на турнире 3-е место. Произвольная программа грузинской фигуристки поставлена под Caruso Лары Фабиан. 

«Мне очень нравится моя произвольная программа – она о любви, романтике и нежности. Когда катаюсь, наслаждаюсь музыкой, даже если слышу ее в сотый раз.

Я рада, что в этом году моя короткая и произвольная программы так отличаются друг от друга. Мне нравится показывать разные стороны своей личности, хотя энергичный и танцевальный стиль – мой любимый сейчас», – сказала чемпионка Европы. 

Вот это выход лучшей фигуристки Европы! Ооочень облегающий комбинезон и ожидание оценок с бойфрендом

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6 комментариев

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Джонни
Все программы она катает одним лицом, никакого артицизма
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unknownman
Настя быстро освоилась в мировом ФК. Любуется собой, слушает музыку, по льду идет не спеша, насчет качества прыжков сильно не заморачивается.
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Svetmel
Жаль, что судьи, видимо, не вдохновились Настиными программами. Оценки просто слёзы(
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