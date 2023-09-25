Анастасия Гулякова: «В этом году меня звали в Holiday on Ice. Я понимала, что, если уеду на восемь месяцев, пролетаю мимо учебы»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Анастасия Гулякова Фигурное катание

Анастасия Гулякова рассказала, почему отказалась от выступления в зарубежном ледовом шоу.

 — Насколько важно в работе тренера специализированное образование?

 — Оно должно быть. Сейчас на льду очень много специалистов без образования. Могу сказать, что база знаний, которую я получила за время обучения, поможет мне в работе.

В этом году меня звали в Holiday on Ice (американская компания, занимающаяся ледовыми шоу) в качестве солистки. Я понимала, что, если уеду на восемь месяцев, пролетаю мимо учебы. За предложенным ими контрактом последовал бы еще один, и родители говорили: «Насть, ты же понимаешь, что уже не вернешься?» Образование ушло бы в одно место.

— Зато жила бы за границей с серьезным финансовым контрактом.

 — Да, и сейчас у них тур по Европе на восемь месяцев. Немножко жалела, но с этим ничего не сделаешь, нужно прислушиваться к мнению родителей.

 — Сейчас ты еще ищешь себя, пробуешь, а если бы приняла предложение — все эти сомнения можно было бы отбросить и жить в новом ритме.

 — Важно иметь образование, чтобы можно было вернуться и открыть школу, работать тренером. Если буду просто ездить по шоу, когда вернусь — кто куда возьмет? Никто.

 — У тебя возникали мысли об открытии своей школы?

 — Да, совместно с кем-то. Это одна из моих целей, думала об этом.

 — Открытие школы — больше бизнес-процесс. Тебе это интересно?

 — Да, я интересуюсь вопросами бизнеса уже сейчас. С сестрой занимаемся разными проектами, у нее в Сиднее свой салон красоты, планируем развивать и продвигать это. Мне интересно узнать, как это все работает и как можно будет в дальнейшем войти в эту сферу деятельности, – сказала Гулякова

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11 комментариев

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Светлана Менова
Ну и зря не поехала.
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Лека-Лека
Либо Гулякова сказки рассказывает, либо совершила большую ошибку, отказавшись.
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First Second
И тройной аксель должна была прыгать и четверной тулуп, да, мы помним эти ответы на вопросы в сторис и результаты на соревнованиях.
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N-fox
Если правильно помню, Настя в школе была отличницей, и учеба всегда была на первом месте. Каждый сам расставляет себе приоритеты по жизни. Наверное, если бы ей очень хотелось поехать на шоу, она бы поехала. Но каждому свое.
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naina
Ещё бы в институте появлялась…сказочница
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Виктория Устинова
Ответ vanessa2021
Не ошибка в тексте? У сестры Гуляковой именно в Сиднее салон красоты? Сидней в Австралии находится.
Нет, не ошибка. Ее старшая сестра живёт в Австралии.
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Лека-Лека
Ответ Инна Мерзлякова
А смысл ей врать
Она так много врала про выученные ультра-си, что я что-то сомневаюсь. И вряд ли она от денег отказалась. Разве что родители очень богатые.
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Адриана
Такие предложения делают один раз, зря не поехала....Учеба не убежит, а вот такого контракта может больше и не быть.
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Самасебезвезда
"Зато жила бы за границей", смешно, как будто жить за границей, это предел всех мечтаний
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Инна Мерзлякова
Ответ Лека-Лека
Либо Гулякова сказки рассказывает, либо совершила большую ошибку, отказавшись.
А смысл ей врать
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