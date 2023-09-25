Анастасия Гулякова: «В этом году меня звали в Holiday on Ice. Я понимала, что, если уеду на восемь месяцев, пролетаю мимо учебы»

Анастасия Гулякова рассказала, почему отказалась от выступления в зарубежном ледовом шоу.

— Насколько важно в работе тренера специализированное образование?

— Оно должно быть. Сейчас на льду очень много специалистов без образования. Могу сказать, что база знаний, которую я получила за время обучения, поможет мне в работе.

В этом году меня звали в Holiday on Ice (американская компания, занимающаяся ледовыми шоу) в качестве солистки. Я понимала, что, если уеду на восемь месяцев, пролетаю мимо учебы. За предложенным ими контрактом последовал бы еще один, и родители говорили: «Насть, ты же понимаешь, что уже не вернешься?» Образование ушло бы в одно место.

— Зато жила бы за границей с серьезным финансовым контрактом.

— Да, и сейчас у них тур по Европе на восемь месяцев. Немножко жалела, но с этим ничего не сделаешь, нужно прислушиваться к мнению родителей.

— Сейчас ты еще ищешь себя, пробуешь, а если бы приняла предложение — все эти сомнения можно было бы отбросить и жить в новом ритме.

— Важно иметь образование, чтобы можно было вернуться и открыть школу, работать тренером. Если буду просто ездить по шоу, когда вернусь — кто куда возьмет? Никто.

— У тебя возникали мысли об открытии своей школы?

— Да, совместно с кем-то. Это одна из моих целей, думала об этом.

— Открытие школы — больше бизнес-процесс. Тебе это интересно?

— Да, я интересуюсь вопросами бизнеса уже сейчас. С сестрой занимаемся разными проектами, у нее в Сиднее свой салон красоты, планируем развивать и продвигать это. Мне интересно узнать, как это все работает и как можно будет в дальнейшем войти в эту сферу деятельности, – сказала .