Анастасия Гулякова: «Я не завершила карьеру. Насчет выступлений в сезоне пока непонятно»

Фигуристка Анастасия Гулякова сообщила, что не завершила спортивную карьеру.

Гуляковой 21 год, последний раз она участвовала в соревнованиях в ноябре 2021-го.

— Тренируюсь, но акцент — на учебе, последний курс, диплом и так далее. С детства мама говорила, что образование должно стоять на первом месте, это отложилось в голове. В вузе никаких привилегий нет, никто не помогает, все все сами делают и сдают. Когда уезжала на шоу — брала задания и выполняла.

Иногда приглашают поработать с детьми в качестве тренера. Но, как и прежде, провожу много времени на катке, в зале, форму не теряю, пытаюсь остаться на прежнем уровне.

— Успела поставить программу на сезон?

— Да, короткая программа новая, произвольную решили оставить — очень нравится мне.

Насчет выступлений в сезоне пока непонятно. Повторюсь, учеба на первом месте. Может быть, после Нового года от меня будут какие‑то известия. Я не завершила карьеру.

— На сборы группы Мишина не ездила?

— Нет, тренировалась в «Юбилейном» в Санкт‑Петербурге с Татьяной Николаевной [Мишиной], уезжала тренировать детишек. Я в неплохой форме, близка к лучшей версии себя на 70–75%, — сказала .