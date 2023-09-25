Анастасия Гулякова: «Я не завершила карьеру. Насчет выступлений в сезоне пока непонятно»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Анастасия Гулякова Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Гулякова сообщила, что не завершила спортивную карьеру.

Гуляковой 21 год, последний раз она участвовала в соревнованиях в ноябре 2021-го. 

— Тренируюсь, но акцент — на учебе, последний курс, диплом и так далее. С детства мама говорила, что образование должно стоять на первом месте, это отложилось в голове. В вузе никаких привилегий нет, никто не помогает, все все сами делают и сдают. Когда уезжала на шоу — брала задания и выполняла.

Иногда приглашают поработать с детьми в качестве тренера. Но, как и прежде, провожу много времени на катке, в зале, форму не теряю, пытаюсь остаться на прежнем уровне.

 — Успела поставить программу на сезон?

 — Да, короткая программа новая, произвольную решили оставить — очень нравится мне.

Насчет выступлений в сезоне пока непонятно. Повторюсь, учеба на первом месте. Может быть, после Нового года от меня будут какие‑то известия. Я не завершила карьеру.

 — На сборы группы Мишина не ездила?

 — Нет, тренировалась в «Юбилейном» в Санкт‑Петербурге с Татьяной Николаевной [Мишиной], уезжала тренировать детишек. Я в неплохой форме, близка к лучшей версии себя на 70–75%, — сказала Гулякова

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9 комментариев

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alexnew
Ещё одна не завершившая карьеру.
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Адриана
Ох уж эта Настя! Ты, может быть, и не завершила , но карьера точно завершила тебя.
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Лека-Лека
Гулякова и в лучшей версии себя на 100% обещала нам триксель и квад-тулуп.
Кто-то еще верит, что она сможет вернуться в сезон 23/24?
И зачем программы ставила? Они денег стоят.
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Алёна Вода
Ещё одна с долгоиграющей карьерой. И совершенно безрезультатной. И при этом даже на соревнованиях не выступает. В чём смысл растягивать такую "спортивную" карьеру?)))
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Док Аксель
Если два года не выступала, то до конца обучения и защиты диплома можно тем более потерпеть. А потом уже определиться, чем заниматься по жизни. Соревноваться, участвовать в ледовом шоу или начать тренерскую работу.
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Любитель_ФК
Еще одна не завершившая карьеру. Настя! А в качестве кого ты ее будешь продолжать? Фигуристка два года не выступала и можно сказать не тренировалась( просто приходить покататься, это не тренировки), а теперь решила вернуться и по сути вклиниться в начавшийся сезон. Такое впечатление, что человек потерял жизненные ориентиры и совершенно не представляет, что произошло за это время в ФК. Догонять поезд, который ушел очень далеко и продолжает набирать ход, а ты стоишь на платформе и мечтаешь, как можно его догнать и сесть в вагон вместе со всеми пассажирами, выглядит как утопия. Стася Константинова все мечтала и не просто мечтала , а совершала реальные действия, действительно начинала, переходила от одного тренера к другому, но потом все-таки успокоилась и поняла , что заниматься надо каким-то реальным делом, а не прожектерством. Вот я тебе советую, займись и ты делом, а твои мечтания выглядят, как некий водевиль, забавно и даже смешно. Не смеши людей.
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