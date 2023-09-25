Анастасия Гулякова: «Я не завершила карьеру. Насчет выступлений в сезоне пока непонятно»
Фигуристка Анастасия Гулякова сообщила, что не завершила спортивную карьеру.
Гуляковой 21 год, последний раз она участвовала в соревнованиях в ноябре 2021-го.
— Тренируюсь, но акцент — на учебе, последний курс, диплом и так далее. С детства мама говорила, что образование должно стоять на первом месте, это отложилось в голове. В вузе никаких привилегий нет, никто не помогает, все все сами делают и сдают. Когда уезжала на шоу — брала задания и выполняла.
Иногда приглашают поработать с детьми в качестве тренера. Но, как и прежде, провожу много времени на катке, в зале, форму не теряю, пытаюсь остаться на прежнем уровне.
— Успела поставить программу на сезон?
— Да, короткая программа новая, произвольную решили оставить — очень нравится мне.
Насчет выступлений в сезоне пока непонятно. Повторюсь, учеба на первом месте. Может быть, после Нового года от меня будут какие‑то известия. Я не завершила карьеру.
— На сборы группы Мишина не ездила?
— Нет, тренировалась в «Юбилейном» в Санкт‑Петербурге с Татьяной Николаевной [Мишиной], уезжала тренировать детишек. Я в неплохой форме, близка к лучшей версии себя на 70–75%, — сказала Гулякова.
Кто-то еще верит, что она сможет вернуться в сезон 23/24?
И зачем программы ставила? Они денег стоят.