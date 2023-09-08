Дизайнер Евстигнеева: «Мне кажется, для спортсмена трюк с трансформером – это сложно, потому что думать о костюме на соревнованиях не совсем правильно»

Дизайнер Мария Евстигнеева поделилась мнением о костюмах-трансформерах.

– В какой-то момент в фигурном катании часто стали использовать костюмы-трансформеры. Нет ли такого ощущения, что тренд изжил себя, что их стало слишком много и удивить зрителя становится все сложнее?

– Это один из способов выражения себя. Если это сделано удачно, то почему нет? Главное, чтобы это было удобно для спортсмена.

Костюм Жени Семененко к произвольной программе «Мастер и Маргарита», например, мы долго перерабатывали: он выступил, потом отметил, что ему неудобно, достаточно долгое время мы еще что-то доделывали. Потом решили сделать застежку на магните, и так получилось, что у него поменялся костюм прямо в прыжке.

Мне кажется, для спортсмена такой трюк с трансформером – это сложно, потому что думать о костюме на соревнованиях не совсем правильно. Если он настолько в себе уверен, что может сделать еще и шоу – это в плюс, но не в ущерб элементам.

– Тогда с трансформером идея шла от вас или от спортсмена?

– Идеи идут изначально от спортсменов, я принимаю их информацию, перерабатываю и делаю. Они приходят с готовыми постановками, с пластикой, все это дают мне, и дальше мы уже все это вместе перерабатываем и делаем.

У Жени и до этого была программа с костюмом-трансформером, он настоял на том, чтобы были такие изменения: «Хочу и все». Уперся, и мы все-таки это сделали.

– Насчет костюмов-трансформеров еще есть такое мнение, что они помогают отвлечь внимание от каких-то недостатков программ, если образ не удалось до конца передать с помощью хореографии. Согласны ли вы с этим?

– Все зависит от спортсмена. Тренируются же ребята просто в черном трико, и дальше идет мимика и все остальное. Костюм – это еще один момент, который может помочь спортсмену, сыграть в плюс, – сказала Евстигенеева.

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