Дизайнер Евстигнеева о стоимости костюмов: «Материалов еще пока много, из-за курса валют что-то подпрыгивает, что-то нет. Swarovski я в принципе не использую»

Теги сборная России стиль Мария Евстигнеева Фигурное катание

Дизайнер Мария Евстигнеева ответила на вопрос о стоимости костюмов фигуристов.

– Раньше вы отмечали, что стараетесь удерживать среднюю стоимость костюмов в 30-50 тысяч рублей. Сейчас планка поднялась или все еще удается выдерживать ее?

– Материалов еще пока много, из-за курса валют что-то подпрыгивает, что-то нет. Swarovski я в принципе не использую, например, хотя маленьким сейчас хочется больше стразов. Большинство костюмов оплачивает спорткомитет, и у них фиксированная цена, в которую я укладываюсь.

– «Маленьким сейчас хочется больше стразов» – это такой тренд сейчас пошел?

– Возможно. До этого было чуть поменьше, но, наверное, это из-за того, что я работала с фигуристами постарше.

– А если говорить про тренды, можно ли выделить какие-то детали, которые будут в топе в грядущем сезоне?

– Когда они все выйдут, покатаются, то можно будет что-то выделить – в этом году все полюбили красное, или черное, или фиолетовое, или комбинезоны. Это уже по факту определяется.

Я стараюсь не повторяться. Был такой сезон, когда делала пять красных платьев, но они все были разные по материалам и по стилистике. У кого-то – шифоновая юбочка, у кого-то – бифлекс, у кого-то – кружева, у кого-то – камни, – сказала Евстигнеева.

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