Глейхенгауз показал постановку новой программы для Загитовой под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов»
Даниил Глейхенгауз поставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой новую программу.
Хореограф опубликовал видео постановки программы под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».
«Новая постановка для Алины Загитовой🔥🔥💥» – написал Глейхенгауз.
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Извини, Алина, но Глейх скользит лучше тебя 🥲
И видно по Глейху, как можно ровно держать спину.
Ну и катание под такую музыку требует не только скольжения на высокой скорости, но и чувства ритма и танцевальных навыков. А то взяла в руки тряпки и машет, машет..
Надо было новую показалку в свете последних событий ставить под Форсаж или Угнать за 60 секунд..
Ждём полный вариант.