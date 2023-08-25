Глейхенгауз показал постановку новой программы для Загитовой под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз поставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой новую программу.

Хореограф опубликовал видео постановки программы под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».

«Новая постановка для Алины Загитовой🔥🔥💥» – написал Глейхенгауз.

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126 комментариев

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kristyfklvr
Очень нравится как катит Даниил! Прям хочется за ним наблюдать, на скорости, все движения красивые! Забавно, что тренер в лучшей форме, чем его ученица.
Извини, Алина, но Глейх скользит лучше тебя 🥲
+41
-18
+23
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Ливия
Как же круто Глейх скользит. Алина на видео не дотягивает до его скольжения.
И видно по Глейху, как можно ровно держать спину.
+33
-11
+22
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Olga.t
Глейх прекрасен, всё внимание на нём!
+32
-15
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Федя Букин
Дом летающих светофоров
+36
-19
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Gemma157
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Ответ AllaS
Какая красота .Два таланта Алине с Глейхом надо вместе выступать
Глейх на ее фоне катальщик уровня Моира, Сизерона и Кацалапова..
+20
-5
+15
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
за Глейхом хочется наблюдать, а загитова вообще не катит, спотыкается и неуклюжая.
+27
-13
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Марк Терентьев
Ответ Александр Шульгин
Очень тяжело смотреть когда они вместе катают, лучше так делать не надо очень заметно что Глейзенгауз на несколько порядков лучше едет.
Да,действительно. Алина месяц не каталась,только вышла на лёд после травмы. Тяжело,пройдите мимо
+27
-14
+13
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Sky Smoker
Как же низко, сгорбленно и тяжеловато катит Алина (до этого таких явных сравнений не было и в глаза это так не бросалось). Даниил с прямой спиной, статный, с размашистым танцевальным скольжением дюже хорош. А можно он эту постановку и прокатает? XD
+20
-8
+12
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Николетта555
Люблю этот тандем. Даниил всегда Алине ставит шикарные проги.
+20
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Natalia Gladkia
Ответ AllaS
Отличная ФК новость смотреть и читать приятно.Работы Глейха с Алиной все штучные .А здесь прямо хочется смотреть вместе , ловко у них получается у маэстро и музы 🔥
Ну....давай Даниил," тряхни стариной" и создай для Алины- Музы своей очередной щедевр, тк все его программы для Алины- штучные, уникальные, ждем с нетерпением!!!!Выглядит очень даже впечатляюще , удачи !!
+19
-9
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Natalia Bagaeva
Китайские мотивы. К чему бы ?
+11
-2
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Марк Терентьев
Значит вышла уже на лёд? Не рановато ли? Нога еще не совсем здорова. Не скрою,очень рад! Успехов!
+19
-11
+8
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Gemma157
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Что-то Загитова вообще не едет..
Ну и катание под такую музыку требует не только скольжения на высокой скорости, но и чувства ритма и танцевальных навыков. А то взяла в руки тряпки и машет, машет..
Надо было новую показалку в свете последних событий ставить под Форсаж или Угнать за 60 секунд..
+24
-16
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Lialis
Ураааа! Я так рада, Даниил Алине ставит шикарные проги. Очень жду.
+15
-7
+8
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AllaS
Отличная ФК новость смотреть и читать приятно.Работы Глейха с Алиной все штучные .А здесь прямо хочется смотреть вместе , ловко у них получается у маэстро и музы 🔥
+24
-16
+8
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ВИван
Что-то интересное намечается) Уже соскучилась по выступлениям Алины.
+16
-8
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Маргарита В Сафронова
После травмы Алина неплохо смотрится. Конечно, надо накатывать. Очень хочется увидеть номер целиком. Идея интересная
+10
-2
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Наталья Иванова
Очень интересный номер, понравилось. Надеюсь Алина не поспешила и нога уже позволяет тренироваться.
Ждём полный вариант.
+13
-6
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Марк Терентьев
Ответ Юлия Величко
Да, она на его фоне бледная тень...
Бледная тень у нас другая фигуристка 😏
+18
-11
+7
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Кокич
Короткую или произвольную?
+8
-2
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Александр Шульгин
Ответ kristyfklvr
Очень нравится как катит Даниил! Прям хочется за ним наблюдать, на скорости, все движения красивые! Забавно, что тренер в лучшей форме, чем его ученица. Извини, Алина, но Глейх скользит лучше тебя 🥲
Очень тяжело смотреть когда они вместе катают, лучше так делать не надо очень заметно что Глейзенгауз на несколько порядков лучше едет.
+20
-14
+6
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Аврора Крейсер
Ага, начитается .Опять ты Загитова "не так сидишь, не так катишь,, и вообще, опять ты)) А ничего, что он ставит, он прекрасно знает, что катает. А она только знакомится с постановкой, примеряет на себя движения. Но уже чувствуется, что будет ураган энергии и красоты
+14
-8
+6
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Мар-ина
Музыка хорошая, совпадает с Алиной. Жду шедевра. Алина, работай! 🔥
+14
-9
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Natalia Gladkia
Ответ Марк Терентьев
Значит вышла уже на лёд? Не рановато ли? Нога еще не совсем здорова. Не скрою,очень рад! Успехов!
Да... я тоже удивилась, но вероятно сроки поджимают , да и ШОУ у Навки уже скоро, надеюсь нога в порядке!?Удачи Алине и Даниилу в постановке ,как я думаю ,очередной красоты , именно, для Алины!!!
+11
-6
+5
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Charliz
Какая красота!!!
+11
-7
+4
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