В Бангкоке 23 августа официально стартует новый сезон в фигурном катании. Откроют его соревнования юниоров, которые примут участие в Гран-при Тайланда, первом из семи запланированных этапов. Соревнования продлятся до 26 августа, в них примут участие юноши и девушки из сорока стран.

На первом этапе Гран-при фигуристы будут выступать в трех категориях: одиночном катании и танцах на льду. Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023–2024 года будет доступна на официальном YouTube-канале Гран-при. Представляем вашему вниманию участников первого дня соревнований. На лед 24 августа в короткой программе выйдут юноши и девушки.

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть

Расписание трансляций на 24 августа

10:00 – 14:15. Девушки. Короткая программа

14:45 – 17:40. Юноши. Короткая программа

Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у девушек

Ами Накаи (Япония)

Ким Ю Сон (Южная Корея)

Анника Чао (США)

Ио Такаги (Япония)

Тон Рючен (Китай)

Хан Хи Сю (Южная Корея)

Гетти Ши (Канада)

Антея Градинару (Швейцария)

София Шифрин (Израиль)

Аманда Геццо (Италия)

Паттаратида Канешиге (Таиланд)

Цай Ю Фен (Тайвань)

Ханна Бат (Австралия)

Элла Хокис (ЮАР)

Ли Рютан )Китай)

Софиа Лекси Жаклин Франк (Филиппины)

Нинон Дапоиньи (Франция)

Варвара Короткова (Узбекистан)

Анна Элизабет Грекул (Германия)

Хлоя Дезире Люн (Гонконг)

Кэтрин Онг Пуи Куан (Малайзия)

Супитсара Аттавибун (Таиланд)

Елизавета Деречина (Латвия)

Вианна Шен Рю Линк (Сингапур)

Мелоди Азри Фатима (Индонезия)

Кристабель Чанг (Таиланд)

Мисаки Джо (Новая Зеландия)

Мишель Отгонбаатар (Монголия)

Элиза Вестерхоф (ОАЭ)

Ханна Дабиз (Египет)

Хонг Дю Ли (Вьетнам)

Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у юношей

Цудои Суто (Япония)

Джарвис Хо (Гонкогн)

Сео Мик Ку (Южная Корея)

Бетран Зосеф Зуриель (Индонезия)

Каспер Йоханссон (Швеция)

Артур Смагулов (Казахстан)

Рио Морита (Канада)

Франсуа Пито (Франция)

Зе Зен Фан (Малайзия)

Ли Янхао (Новая Зеландия)

Рио Наката (Япония)

Нан Венбао (Китай)

Тамир Куперман (Израиль)

Джейкоб Санчес (США)

Брэндон Джеймс Бальдос (Филиппины)

Майкл Се (США)

Хоан Ху Нгуен (Вьетнам)

Ли Юсян (Тайвань)

Винсман Чонг (Австралия)

Манжеш Тивари (Индия)

Коди Кок (ЮАР)

Грейсон Лонг (Канада)

Где смотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Результаты Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть