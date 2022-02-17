Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Теги Гран-при среди юниоров Фигурное катание

В Бангкоке 23 августа официально стартует новый сезон в фигурном катании. Откроют его соревнования юниоров, которые примут участие в Гран-при Тайланда, первом из семи запланированных этапов. Соревнования продлятся до 26 августа, в них примут участие юноши и девушки из сорока стран.

На первом этапе Гран-при фигуристы будут выступать в трех категориях: одиночном катании и танцах на льду. Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023–2024 года будет доступна на официальном YouTube-канале Гран-при. Представляем вашему вниманию участников первого дня соревнований. На лед 24 августа в короткой программе выйдут юноши и девушки.

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть

Расписание трансляций на 24 августа

 

  • 10:00 – 14:15. Девушки. Короткая программа
  • 14:45 – 17:40. Юноши. Короткая программа

Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у девушек

  • Ами Накаи (Япония)
  • Ким Ю Сон (Южная Корея)
  • Анника Чао (США)
  • Ио Такаги (Япония)
  • Тон Рючен (Китай)
  • Хан Хи Сю (Южная Корея)
  • Гетти Ши (Канада)
  • Антея Градинару (Швейцария)
  • София Шифрин (Израиль) 
  • Аманда Геццо (Италия)
  • Паттаратида Канешиге (Таиланд)
  • Цай Ю Фен (Тайвань) 
  • Ханна Бат (Австралия) 
  • Элла Хокис (ЮАР) 
  • Ли Рютан )Китай) 
  • Софиа Лекси Жаклин Франк (Филиппины) 
  • Нинон Дапоиньи (Франция) 
  • Варвара Короткова (Узбекистан)
  • Анна Элизабет Грекул (Германия) 
  • Хлоя Дезире Люн (Гонконг) 
  • Кэтрин Онг Пуи Куан (Малайзия) 
  • Супитсара Аттавибун (Таиланд) 
  • Елизавета Деречина (Латвия) 
  • Вианна Шен Рю Линк (Сингапур) 
  • Мелоди Азри Фатима (Индонезия) 
  • Кристабель Чанг (Таиланд)
  • Мисаки Джо (Новая Зеландия)
  • Мишель Отгонбаатар (Монголия)
  • Элиза Вестерхоф (ОАЭ) 
  • Ханна Дабиз (Египет) 
  • Хонг Дю Ли (Вьетнам)

Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у юношей

  • Цудои Суто (Япония)
  • Джарвис Хо (Гонкогн)
  • Сео Мик Ку (Южная Корея)
  • Бетран Зосеф Зуриель (Индонезия)
  • Каспер Йоханссон (Швеция)
  • Артур Смагулов (Казахстан)
  • Рио Морита (Канада)
  • Франсуа Пито (Франция)
  • Зе Зен Фан (Малайзия) 
  • Ли Янхао (Новая Зеландия)
  • Рио Наката (Япония)
  • Нан Венбао (Китай)
  • Тамир Куперман (Израиль)
  • Джейкоб Санчес (США)
  • Брэндон Джеймс Бальдос (Филиппины)
  • Майкл Се (США)
  • Хоан Ху Нгуен (Вьетнам)
  • Ли Юсян (Тайвань)
  • Винсман Чонг (Австралия)
  • Манжеш Тивари (Индия)
  • Коди Кок (ЮАР)
  • Грейсон Лонг (Канада)

Где смотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Результаты Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть

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