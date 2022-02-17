Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024
В Бангкоке 23 августа официально стартует новый сезон в фигурном катании. Откроют его соревнования юниоров, которые примут участие в Гран-при Тайланда, первом из семи запланированных этапов. Соревнования продлятся до 26 августа, в них примут участие юноши и девушки из сорока стран.
На первом этапе Гран-при фигуристы будут выступать в трех категориях: одиночном катании и танцах на льду. Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023–2024 года будет доступна на официальном YouTube-канале Гран-при. Представляем вашему вниманию участников первого дня соревнований. На лед 24 августа в короткой программе выйдут юноши и девушки.
Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть
Расписание трансляций на 24 августа
- 10:00 – 14:15. Девушки. Короткая программа
- 14:45 – 17:40. Юноши. Короткая программа
Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у девушек
- Ами Накаи (Япония)
- Ким Ю Сон (Южная Корея)
- Анника Чао (США)
- Ио Такаги (Япония)
- Тон Рючен (Китай)
- Хан Хи Сю (Южная Корея)
- Гетти Ши (Канада)
- Антея Градинару (Швейцария)
- София Шифрин (Израиль)
- Аманда Геццо (Италия)
- Паттаратида Канешиге (Таиланд)
- Цай Ю Фен (Тайвань)
- Ханна Бат (Австралия)
- Элла Хокис (ЮАР)
- Ли Рютан )Китай)
- Софиа Лекси Жаклин Франк (Филиппины)
- Нинон Дапоиньи (Франция)
- Варвара Короткова (Узбекистан)
- Анна Элизабет Грекул (Германия)
- Хлоя Дезире Люн (Гонконг)
- Кэтрин Онг Пуи Куан (Малайзия)
- Супитсара Аттавибун (Таиланд)
- Елизавета Деречина (Латвия)
- Вианна Шен Рю Линк (Сингапур)
- Мелоди Азри Фатима (Индонезия)
- Кристабель Чанг (Таиланд)
- Мисаки Джо (Новая Зеландия)
- Мишель Отгонбаатар (Монголия)
- Элиза Вестерхоф (ОАЭ)
- Ханна Дабиз (Египет)
- Хонг Дю Ли (Вьетнам)
Список участников первого дня соревнований Гран-при Тайланда у юношей
- Цудои Суто (Япония)
- Джарвис Хо (Гонкогн)
- Сео Мик Ку (Южная Корея)
- Бетран Зосеф Зуриель (Индонезия)
- Каспер Йоханссон (Швеция)
- Артур Смагулов (Казахстан)
- Рио Морита (Канада)
- Франсуа Пито (Франция)
- Зе Зен Фан (Малайзия)
- Ли Янхао (Новая Зеландия)
- Рио Наката (Япония)
- Нан Венбао (Китай)
- Тамир Куперман (Израиль)
- Джейкоб Санчес (США)
- Брэндон Джеймс Бальдос (Филиппины)
- Майкл Се (США)
- Хоан Ху Нгуен (Вьетнам)
- Ли Юсян (Тайвань)
- Винсман Чонг (Австралия)
- Манжеш Тивари (Индия)
- Коди Кок (ЮАР)
- Грейсон Лонг (Канада)
Где смотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024
Результаты Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024
Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть
Комментарии