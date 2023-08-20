«Обычно играю в атаке». Александр Галлямов примет участие в матче медиафутбольного клуба «Чисто Питер»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Winline Медиалига Чисто Питер Фигурное катание

Александр Галлямов поделился ожиданиями от дебюта в медиафутболе.

Чемпион мира в парном катании выступит за клуб «Чисто Питер». Сегодня команда проведет первый стыковой матч за выход в групповой этап Winline Медиалиги против NikiFilini. 

«Собралась довольно крутая команда! У нас очень дружный коллектив, в котором царит приятная атмосфера.

Обычно я играю в атаке. Причем раньше я никогда не играл в формате «11 на 11», и в первый раз сложно было почувствовать себя на поле, но с каждой тренировкой стараюсь лучше улавливать темп и взаимодействовать с командой.

Первый стыковой матч будет очень важным, нужно сделать преимущественный результат перед ответным. Сейчас все команды будут стараться пройти отбор, но мы верим друг в друга.

Тренировки проводятся довольно часто, но в связи с плотной подготовкой к сезону на льду вынужден посещать не все занятия. По возможности стараюсь находить время, чтобы проводить его с командой», – сказал Галлямов.

Winline Медиалига. Стыковые матчи. «Чисто Питер» против NikiFilini, Kickstown играет с FC Ars

4 комментария

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Павел Дмитриев
Кто это? Медийный?
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Александр Шульгин
Все правильно перед сезоном травму получить в таком травмоопасной виде спорта как футбол с ударами довольно часто по ногам. Правильным делом занят
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