«Обычно играю в атаке». Александр Галлямов примет участие в матче медиафутбольного клуба «Чисто Питер»
Александр Галлямов поделился ожиданиями от дебюта в медиафутболе.
Чемпион мира в парном катании выступит за клуб «Чисто Питер». Сегодня команда проведет первый стыковой матч за выход в групповой этап Winline Медиалиги против NikiFilini.
«Собралась довольно крутая команда! У нас очень дружный коллектив, в котором царит приятная атмосфера.
Обычно я играю в атаке. Причем раньше я никогда не играл в формате «11 на 11», и в первый раз сложно было почувствовать себя на поле, но с каждой тренировкой стараюсь лучше улавливать темп и взаимодействовать с командой.
Первый стыковой матч будет очень важным, нужно сделать преимущественный результат перед ответным. Сейчас все команды будут стараться пройти отбор, но мы верим друг в друга.
Тренировки проводятся довольно часто, но в связи с плотной подготовкой к сезону на льду вынужден посещать не все занятия. По возможности стараюсь находить время, чтобы проводить его с командой», – сказал Галлямов.
Winline Медиалига. Стыковые матчи. «Чисто Питер» против NikiFilini, Kickstown играет с FC Ars
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