Депутат Свищев о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Вопрос должны решать ФФКР и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в процесс»
Депутат высказался о возможном переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
«Считаю, что это вопрос, который должны решать Федерация фигурного катания России (ФФКР) и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в данный процесс.
Вопрос (с участившимися случаями перехода российских спортсменов в другие сборные – Sports.ru), конечно, не совсем естественный. Еще два-три года назад попасть в сборную России было очень престижно», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
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