Депутат Свищев о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Вопрос должны решать ФФКР и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в процесс»

Теги сборная России Государственная дума ФФКР Дмитрий Свищев Софья Самоделкина Фигурное катание

Депутат высказался о возможном переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Считаю, что это вопрос, который должны решать Федерация фигурного катания России (ФФКР) и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в данный процесс.

Вопрос (с участившимися случаями перехода российских спортсменов в другие сборные – Sports.ru), конечно, не совсем естественный. Еще два-три года назад попасть в сборную России было очень престижно», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

9 комментариев

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Ну так она не состоит в сборной как раз
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Проснулся? Фигуристка уже всё решила - у неё паспорт в кармане.
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На sports бывает хоть один день без долбанного депутата свищева?
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Ответ Toplady
Мне бы хотелось перехода Муравьевой, Жилиной и Титовой. Титовой точно надо было переходить с таким отношением судей. Пусть в России остаётся тутберидзе со своим конвеером, остальные тоже хотят попадать на главные старты
Пусть переходят! Можно и вместе со всей Академией Плющенко! Я только "за"!
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Ну так Соня не попала в сборную, отпустите девчонку, тем более ,если решает Федерация и спортсменка. Ведь всем всё понятно.
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У них с девис одна история, из отпустили, теперь и соню отпустите, в отличие от них соня выступала в прошлом году, а эти на деньги России прохлаждались в сша
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дриана, Свищев ничего не решает - что ты у него клянчишь?
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Конечно, тут никто не должен вмешиваться.. а когда переходили ДС, надо было по его словам отдельный закон принимать.
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