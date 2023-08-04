Депутат Свищев о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Вопрос должны решать ФФКР и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в процесс»

Депутат высказался о возможном переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Считаю, что это вопрос, который должны решать Федерация фигурного катания России (ФФКР) и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в данный процесс.

Вопрос (с участившимися случаями перехода российских спортсменов в другие сборные – Sports.ru), конечно, не совсем естественный. Еще два-три года назад попасть в сборную России было очень престижно», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?