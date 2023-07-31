Мама Слуцкой об уходе внучки из одиночного катания: «Я сказала: хватит, ребенка жалко»
Мама Ирины Слуцкой рассказала, почему ее внучка перешла из одиночного катания в танцы на льду.
«Она начинала заниматься фигурным катанием как одиночница. Но мы переехали в Московскую область, и как-то не сложилось с тренером.
На тренировке начинают заучивать элементы, но не так, как надо. Дома Ира исправляет, переучивает Варю, а потом на тренировке опять переделывают. Тут уж я возмутилась, сказала: «Хватит, ребенка жалко». И Варя перестала заниматься.
А потом Ира готовилась к шоу в Японии с тренером Вазгеном Азрояном. А у него дочка в танцах на льду. Варвара как увидела, так сразу и загорелась, тоже захотела заниматься танцами. Долго искали ей партнера, пришлось ждать год. А когда перешли в группу Ирины Жук, ей сразу нашли партнера из Питера – Александра Талантова.
Варвара уже получила первый взрослый разряд, но выполнить норматив кандидата в мастера спорта пока не может по возрасту: ей в ноябре исполнится 13 лет, а на КМС можно идти с 14», – рассказала Наталья Слуцкая.
Думаю нулевая, ведь если бы Ирина там появлялась, то знала бы, что так ломать систему обучения ребенка нельзя. Ты либо доверяешь тренеру, которого сама выбрала либо бери и учи сама так, как тебе надо. А запихивать в голову спортсмена две разные методики - попахивает профанством.
Другое дело,что в танцах все же предпочтение статным парам отдают,Ира маленькая,не знаю,как ее дочь выглядит,в кого пошла
Но, думаю, ее дочери и в танцах ничего не светит.