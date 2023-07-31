Мама Слуцкой об уходе внучки из одиночного катания: «Я сказала: хватит, ребенка жалко»

Теги сборная России танцы на льду Варвара Слуцкая Фигурное катание

Мама Ирины Слуцкой рассказала, почему ее внучка перешла из одиночного катания в танцы на льду.

«Она начинала заниматься фигурным катанием как одиночница. Но мы переехали в Московскую область, и как-то не сложилось с тренером.

На тренировке начинают заучивать элементы, но не так, как надо. Дома Ира исправляет, переучивает Варю, а потом на тренировке опять переделывают. Тут уж я возмутилась, сказала: «Хватит, ребенка жалко». И Варя перестала заниматься.

А потом Ира готовилась к шоу в Японии с тренером Вазгеном Азрояном. А у него дочка в танцах на льду. Варвара как увидела, так сразу и загорелась, тоже захотела заниматься танцами. Долго искали ей партнера, пришлось ждать год. А когда перешли в группу Ирины Жук, ей сразу нашли партнера из Питера – Александра Талантова.

Варвара уже получила первый взрослый разряд, но выполнить норматив кандидата в мастера спорта пока не может по возрасту: ей в ноябре исполнится 13 лет, а на КМС можно идти с 14», – рассказала Наталья Слуцкая. 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina T.
Тренер, мама, бабушка.. и все знают, как лучше. Кажется, что-то такое уже было. А, нет! Там же были лебедь, рак и щука... это другое.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
В фигурном катании дети больше всего страдают от домашних "тренеров"...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ещё одна блатная пара рождается.. танцы в ФК - это не про спорт.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Почему к своему тренеру не отдала?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
А Слуцкая сама-то тренером работала, что исправляет за другим? В универе по профессии она училась с 1995 по 2000 то есть во времена активной спортивной жизни. Какова вероятность, что Слуцкая больше 5 раз была в своем спортивном универе?
Думаю нулевая, ведь если бы Ирина там появлялась, то знала бы, что так ломать систему обучения ребенка нельзя. Ты либо доверяешь тренеру, которого сама выбрала либо бери и учи сама так, как тебе надо. А запихивать в голову спортсмена две разные методики - попахивает профанством.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Раз мама всё сама знает, могла бы и тренировать дочку. Либо найти другого тренера, раз нынешний некомпетентен. Странная какая-то логика у этой семейки.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Похоже, "командует парадом" мама Слуцкой))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina037
Ответ Лека-Лека
Хороша же Слуцкая, что отдавала дочь к такому плохому тренеру. Но, думаю, ее дочери и в танцах ничего не светит.
А чем Ирина Жук плохая?
Другое дело,что в танцах все же предпочтение статным парам отдают,Ира маленькая,не знаю,как ее дочь выглядит,в кого пошла
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Хороша же Слуцкая, что отдавала дочь к такому плохому тренеру.
Но, думаю, ее дочери и в танцах ничего не светит.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Дочь этери тоже так начинала, самые бесталантные идут в танцы, ещё дети знаменитостей они еще бесперсрективнее обычных детей
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ну и тренировала бы свое чудо сама, в чем проблема-то, не пойму.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katt Lady
А что тот тренер был единственным, который не устроил маму, других тренеров на планете не было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Лучше такое решение принять пораньше, если и правда спорт не идӗт у ребӗнка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
То ли еще будет, ждем Наденьку Пескову и Сашу Плющенко а танцах еще. Диана с Дависом вам покажутся ангелами честности и справедливости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Ostinato
А Слуцкая сама-то тренером работала, что исправляет за другим? В универе по профессии она училась с 1995 по 2000 то есть во времена активной спортивной жизни. Какова вероятность, что Слуцкая больше 5 раз была в своем спортивном универе? Думаю нулевая, ведь если бы Ирина там появлялась, то знала бы, что так ломать систему обучения ребенка нельзя. Ты либо доверяешь тренеру, которого сама выбрала либо бери и учи сама так, как тебе надо. А запихивать в голову спортсмена две разные методики - попахивает профанством.
++++
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий