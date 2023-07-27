Навка о детском спорте: «Иногда вижу, что родители сознательно устраивают скандал, причем чаще родители, чьи дети не занимают призовые места или ходят на тренировки из-под палки»

Теги Татьяна Навка Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что родители не должны проявлять свои амбиции через детей в спорте.

«Это очень важный вопрос, тут действительно тонкая грань. Я сама неоднократно рассказывала о том, как сурово нас тренировали, но в моем случае «так закалялась сталь». Современные принципы и методики тренерской работы, конечно, сильно изменились.

Но в то же время я иногда вижу, что некоторые родители сознательно устраивают скандал, причем чаще всего это родители, чьи дети не занимают призовые места или вообще ходят на тренировки из-под палки.

Но родителям хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того, чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты.

Одно могу сказать точно – в моей школе «Наши надежды» нет никаких скандалов и «монстров». Есть вера в наших юных спортсменов, дисциплина и профессиональный подход», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду.

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2 комментария

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Сáмсон Самсонов
Эта говорит навка, которая недавно скандалила из-за того что её дочурку не поставили на первое место
+4
0
+4
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Marya Y
Навка себя вспомнила?
+2
0
+2
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