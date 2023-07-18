Бенуа Ришо показал отрывок новой программы Брэди Теннелл
Хореограф Бенуа Ришо показал отрывок новой программы американской фигуристки Брэди Теннелл.
Француз опубликовал видео с отрывком из новой постановки в своих соцсетях.
В прошедшем сезоне 25-летняя Теннелл заняла 15-е место на чемпионате мира в Сайтаме.
Моднейший хореограф фигурки – бывший бариста! Он рушит каноны, ставит номера-лозунги и любит работу с русскими
«Как вы смеете!» Американская фигуристка включила в номер слова Греты Тунберг – мы спросили у нее зачем
2 комментария