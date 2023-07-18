Бенуа Ришо показал отрывок новой программы Брэди Теннелл

Теги видео сборная США женское катание Брэди Теннелл Бенуа Ришо Фигурное катание

Хореограф Бенуа Ришо показал отрывок новой программы американской фигуристки Брэди Теннелл.

Француз опубликовал видео с отрывком из новой постановки в своих соцсетях.

В прошедшем сезоне 25-летняя Теннелл заняла 15-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

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2 комментария

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22somebody22
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Ничего выдающегося.Подобие Костнер и учениц Георгиевны.
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Mariaku
Не все с этим согласны, но мне вполне нравилась и прошлая пп Брэди про изменение климата под "Времена года" Вивальди с фразой Греты Тунберг: "Как вы смеете!". Ришо ставит мощные, концептуальные программы, которые надо только исполнять осмысленно.
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