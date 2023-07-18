Бенуа Ришо показал отрывок новой программы Брэди Теннелл

Хореограф Бенуа Ришо показал отрывок новой программы американской фигуристки Брэди Теннелл.

Француз опубликовал видео с отрывком из новой постановки в своих соцсетях.

В прошедшем сезоне 25-летняя заняла 15-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

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