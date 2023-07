Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов представили новую короткую программу.

На мастер-классе Тамары Москвиной в «Игоре» пара выступила с программой под песню Never Tear Us Apart в исполнении Bishop Briggs из фильма «Пятьдесят оттенков свободы».

Видео: ютуб-канал skate archive