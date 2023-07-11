Коляда о том, что взял паузу в карьере: «Не относитесь к этому, будто я умер. Все хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается!»
Фигурист Михаил Коляда, объявивший о паузе в карьере, обратился к болельщикам.
«Всем привет! Хотел спросить, как вам подкаст у Макса (Транькова)?
Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере, друзья, пожалуйста, не относитесь к этому, будто я умер.😄
Все хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики – самые лучшие в мире!
Спасибо вам всем за поддержку🙏🏼❤️», – написал Коляда.
«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером
Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий
А жизнь продолжается,
С улыбкой встречай новый день,
И ничего не кончается,
Невзгоды уходят в тень... Удачи !