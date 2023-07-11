Коляда о том, что взял паузу в карьере: «Не относитесь к этому, будто я умер. Все хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается!»

Теги Максим Траньков сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда, объявивший о паузе в карьере, обратился к болельщикам.

«Всем привет! Хотел спросить, как вам подкаст у Макса (Транькова)?

Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере, друзья, пожалуйста, не относитесь к этому, будто я умер.😄

Все хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики – самые лучшие в мире!

Спасибо вам всем за поддержку🙏🏼❤️», – написал Коляда.

«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером

Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Да, мне тоже не нравится про "был". Если Миша захочет, то будет продолжать кататься, только уже в шоу. Не удивлюсь, если у него сейчас гора с плеч упала.
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Аврора Крейсер
Миша читает спортс!)) и в данном случае это прекрасно!)) Потому что за эти 2 дня он прочел столько хороших слов и теперь он точно знает, как на самом деле мы любим его катание и смотрим, затаив дыхание , каждое его выступление, которое всегда как маленький спектакль, как жизнь на льду! Миша, повторю, ты катаешься божественно! Твоя интерпретация музыки и образов потрясающе прекрасна! Хорошо, что ты есть в фигурном и катании , и мы очень надеемся, что будешь ещё! 😊❤️
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Додик Аксель
Да что мы, главное, чтобы ты Миша это для себя решил. И как в песне :
А жизнь продолжается,
С улыбкой встречай новый день,
И ничего не кончается,
Невзгоды уходят в тень... Удачи !
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Brokkoli
Хорошо ему, а ромашкой мы кого называть теперь будем
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