Митрофанов о паре с Ефимовой: «Задача – нормально выступить на своих соревнованиях, достойно подготовиться к следующему сезону, как можно лучше понять друг друга»

Американский фигурист Миша Митрофанов рассказал о целях их пары с Алисой Ефимовой.

В прошлом сезоне Ефимова выступала за Германию в паре с Рубеном Бломмартом.

– Почему встал в пару именно с ?

– Я познакомился с Алисой, еще когда она работала с Тамарой Москвиной в Петербурге. Мы тренировались там три недели с бывшей партнершей. Когда узнал, что их пара с Рубеном распалась, написал в мессенджере, предложил попробовать встать в пару со мной.

Алиса – классная, хорошо катается. Адаптация займет время, в июле будет только месяц, как мы начали работать вместе. Однако у нас хорошая коммуникация, оба говорим по-русски, тренеры также русскоговорящие.

– До этого не думал над другими партнершами?

– Были и другие варианты, но Алиса лучше всех подходила по нашим данным – тело, рост. Мы быстро собрались, и пока все неплохо получается, сразу почувствовали друг друга.

– Помогал ей с адаптацией?

– Да, помогаю как могу. Алиса – большая молодец, самостоятельный человек, только уважение по отношению к ней.

– Вы работаете в США, но все ваше окружение говорит на русском...

– Это большой плюс, что у нас у всех одна родина, это помогает. Наши тренеры приехали еще в 90-х в Даллас и долго жили там. Потом появилась возможность работать в Бостоне.

– Ты сказал, что мечтаешь выступить на Олимпиаде. Из-за паспорта Алисы с этим могут возникнуть проблемы.

– Мы разбираемся с этим. Думаю, что проблемы не будет, у нас есть план действий.

– Какие цели сейчас у вас?

– В этом сезоне мы не можем кататься. Задача – нормально выступить на своих соревнованиях, достойно подготовиться к следующему сезону, как можно лучше понять друг друга, – сказал Митрофанов.