Ефимова о паре с Митрофановым: «Мы точно будем конкурентоспособными. Хотелось бы стать чемпионами США»

Фигуристка Алиса Ефимова высказалась о конкуренции в парном катании в сборной США.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом.

В прошедшем сезоне они заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира, после чего партнер завершил карьеру. Ефимова переехала в США и встала в пару с Мишей Митрофановым.

— В России сейчас некоторые ставят цели на четверные прыжки. Как у вас с прыжками?

— Ну, четверного прыжка в парном катании еще никогда не было, не знаю, насколько это возможно. Насчет четверных элементов — выброс, подкрутка, иногда задумываешься о них. Но их стоимость недавно понизили, и стало проще делать чистые тройные, чем рисковать на четверных. Мне как спортсменке было бы интересно сделать четверной выброс или подкрутку. В этом есть интерес и азарт.

— Какие первичные цели ставите перед собой?

— Мы можем выступать на внутренних стартах, задача — откатать обе программы со всеми тройными элементами. Календарь соревнований еще не полностью понятен, но хочется показать себя. Посмотреть друг на друга в соревновательной обстановке. Цель сезона — чемпионат США.

— Сейчас конкуренция в США слабая, согласна?

— Я пока не видела никаких пар из США, но мы будем точно конкурентоспособными. Хотелось бы стать чемпионами, это титул.

— Ты задумывалась об Олимпиаде в Милане?

— Да, конечно. Смогу ли я на ней выступать, пока неизвестно. Нельзя сказать, что точно нет.

— Чтобы выступать нужно иметь паспорт страны.

— Да, планирую узнать, как это все делается. Процесс сейчас запускается, – сказала .