Ефимова о паре с Митрофановым: «Мы точно будем конкурентоспособными. Хотелось бы стать чемпионами США»
Фигуристка Алиса Ефимова высказалась о конкуренции в парном катании в сборной США.
До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом.
В прошедшем сезоне они заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира, после чего партнер завершил карьеру. Ефимова переехала в США и встала в пару с Мишей Митрофановым.
— В России сейчас некоторые ставят цели на четверные прыжки. Как у вас с прыжками?
— Ну, четверного прыжка в парном катании еще никогда не было, не знаю, насколько это возможно. Насчет четверных элементов — выброс, подкрутка, иногда задумываешься о них. Но их стоимость недавно понизили, и стало проще делать чистые тройные, чем рисковать на четверных. Мне как спортсменке было бы интересно сделать четверной выброс или подкрутку. В этом есть интерес и азарт.
— Какие первичные цели ставите перед собой?
— Мы можем выступать на внутренних стартах, задача — откатать обе программы со всеми тройными элементами. Календарь соревнований еще не полностью понятен, но хочется показать себя. Посмотреть друг на друга в соревновательной обстановке. Цель сезона — чемпионат США.
— Сейчас конкуренция в США слабая, согласна?
— Я пока не видела никаких пар из США, но мы будем точно конкурентоспособными. Хотелось бы стать чемпионами, это титул.
— Ты задумывалась об Олимпиаде в Милане?
— Да, конечно. Смогу ли я на ней выступать, пока неизвестно. Нельзя сказать, что точно нет.
— Чтобы выступать нужно иметь паспорт страны.
— Да, планирую узнать, как это все делается. Процесс сейчас запускается, – сказала Ефимова.
Алиса была одной из самых "непрыгающих" партнерш в нашем парном, тащила Коровина, своего партнера вниз. Думаю в США ничего не изменится
А вообще минимум 5 лет прожить в стране надо.
У нее уже на счету второй вид ФК, выступления с третьим партнером и за четвертую страну! Когда она собирается оглянуться и подумать, почему так, а нигде в топе еще не была даже в отсутствие конкуренции? Может причину в себе поискать?