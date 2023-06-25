Алиса Ефимова о переходе в США: «Если бы пришло предложение из России, рассмотрела бы наравне с другими»
Фигуристка Алиса Ефимова, перешедшая в США, была готова рассмотреть предложение из России.
Сейчас Ефимова тренируется в паре с американцем Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она каталась с Рубеном Бломмартом и представляла Германию, а ранее также выступала за Россию и Финляндию.
– Думаю, что в России ты могла бы спокойно найти партнера. Не было таких мыслей?
– В момент поиска я была открыта к любым возможностям. Если бы пришло предложение из России, рассмотрела бы наравне с другими.
– Мне кажется, сейчас нельзя рассматривать предложение из России наравне с другими из-за ограничений.
– Да, но найти партнера – очень тонкое дело. Если бы нашелся человек, с кем реально получалось бы… Действовала бы по ситуации.
– Ты говорила, что конечная цель – Олимпиада. Будь ты в России, непонятно, достигла бы ты ее когда-нибудь.
– Возможно, это сыграло бы роль, если бы такая ситуация была. Но не знаю. Даже рассуждать не могу. Все очень быстро меняется, – сказала Ефимова.
3 комментария