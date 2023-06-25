Алиса Ефимова о переходе в США: «Если бы пришло предложение из России, рассмотрела бы наравне с другими»

Теги сборная России сборная США сборная Германии пары переходы Алиса Ефимова Миша Митрофанов Фигурное катание

Фигуристка Алиса Ефимова, перешедшая в США, была готова рассмотреть предложение из России.

Сейчас Ефимова тренируется в паре с американцем Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она каталась с Рубеном Бломмартом и представляла Германию, а ранее также выступала за Россию и Финляндию.

– Думаю, что в России ты могла бы спокойно найти партнера. Не было таких мыслей?

– В момент поиска я была открыта к любым возможностям. Если бы пришло предложение из России, рассмотрела бы наравне с другими.

– Мне кажется, сейчас нельзя рассматривать предложение из России наравне с другими из-за ограничений.

– Да, но найти партнера – очень тонкое дело. Если бы нашелся человек, с кем реально получалось бы… Действовала бы по ситуации.

– Ты говорила, что конечная цель – Олимпиада. Будь ты в России, непонятно, достигла бы ты ее когда-нибудь.

– Возможно, это сыграло бы роль, если бы такая ситуация была. Но не знаю. Даже рассуждать не могу. Все очень быстро меняется, – сказала Ефимова.

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3 комментария

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Katerina Sunny
В США шанс попасть на ОИ ещё меньше, его вообще нет.
+6
0
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Светлана Менова
Алиса думает, что в России на неё бы выстроилась очередь из партнёров?
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Кокич
По мне так это Ефимова должна была рассылать своё резюме партнёрам, а не ждать от них предложений.
+4
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