Мао Шимада: «Хочу сохранить свои позиции и улучшить личные результаты. Намерена выучить как можно больше четверных»
Японская фигуристка Мао Шимада заявила о желании выучить четверные прыжки.
Шимаде 14 лет. В прошлом сезоне она выиграла финал юниорского Гран-при и чемпионата мира среди юниоров.
«Я хочу сохранить свои позиции и в дальнейшем улучшить личные результаты. Намерена выучить как можно больше четверных, хотя сейчас для меня важнее стабильно делать тройной аксель и четверной тулуп.
В прошлом году моя техника не была безупречной, поэтому в новом сезоне хотелось бы стать увереннее в себе и исполнять прыжки с меньшими опасениями», – сказала Шимада.
До сезона-2026/27 японка не сможет выступать на взрослых соревнованиях. При этом тренер Миэ Хамада считает, что фигуристке не стоит фокусироваться исключительно на прыжках.
«Ей не хватает выразительности. В Японии чрезмерное проявление эмоций и привлечение внимания к себе иногда считается грубостью. Вам приходится скрывать эмоции, и в этом плане она типичная японка.
Но зрителям в фигурном катании нужно показывать эмоции, и ей это пока что дается сложнее всего. В прошлом сезоне она брала уроки у японского актера – для нее это стало испытанием, но это первый шаг.
Юниорам важно ставить перед собой собственные цели, а не сравнивать себя со взрослыми фигуристами. Конечно, приятно выступать на Олимпиаде, но речь не только об этом. Вы должны любить фигурное катание, вот что самое главное. А это не только прыжки. Они важны, но мне также хотелось бы развивать и художественную часть», – отметила Хамада.
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Интересно, что теперь все эти эксперты скажут на такое заявление юной японской фигуристки? Или это ДРУГОЕ? Ведь она не из России! И, видимо, никакие травмы не страшны японке!
Ну, а Мао Шимаде я желаю достичь желаемого! И, самое главное, без травм!
Кроме того, очень медленный фигурист с очень небольшим артистизмом.