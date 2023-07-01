Мао Шимада: «Хочу сохранить свои позиции и улучшить личные результаты. Намерена выучить как можно больше четверных»

Теги сборная Японии женское катание Миэ Хамада Мао Шимада Фигурное катание

Японская фигуристка Мао Шимада заявила о желании выучить четверные прыжки.

Шимаде 14 лет. В прошлом сезоне она выиграла финал юниорского Гран-при и чемпионата мира среди юниоров.

«Я хочу сохранить свои позиции и в дальнейшем улучшить личные результаты. Намерена выучить как можно больше четверных, хотя сейчас для меня важнее стабильно делать тройной аксель и четверной тулуп.

В прошлом году моя техника не была безупречной, поэтому в новом сезоне хотелось бы стать увереннее в себе и исполнять прыжки с меньшими опасениями», – сказала Шимада.

До сезона-2026/27 японка не сможет выступать на взрослых соревнованиях. При этом тренер Миэ Хамада считает, что фигуристке не стоит фокусироваться исключительно на прыжках.

«Ей не хватает выразительности. В Японии чрезмерное проявление эмоций и привлечение внимания к себе иногда считается грубостью. Вам приходится скрывать эмоции, и в этом плане она типичная японка.

Но зрителям в фигурном катании нужно показывать эмоции, и ей это пока что дается сложнее всего. В прошлом сезоне она брала уроки у японского актера – для нее это стало испытанием, но это первый шаг.

Юниорам важно ставить перед собой собственные цели, а не сравнивать себя со взрослыми фигуристами. Конечно, приятно выступать на Олимпиаде, но речь не только об этом. Вы должны любить фигурное катание, вот что самое главное. А это не только прыжки. Они важны, но мне также хотелось бы развивать и художественную часть», – отметила Хамада.

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4 комментария

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Ridl
Я так понимаю новая Рика Кихира растёт. Главное чтобы её судьбу не повторила
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ДИОНИС
Помнится, не так давно многие западные эксперты в один голос утверждали, что четверные прыжки калечат юных девчонок, а также, что фигуристки из ТШТ - это якобы "одноразовые стаканчики"! А некая "великая и титулованная" фигуристка Николь Шотт называла наших прекрасных выдающихся девушек-квадисток "попрыгунчиками и дрессированными обезьянками". Также многие журналисты и комментаторы в США и в Канаде заявляли, что на последних двух чемпионата мира якобы была настоящая атмосфера праздника и дружбы без "этих ужасных русских квадисток".
Интересно, что теперь все эти эксперты скажут на такое заявление юной японской фигуристки? Или это ДРУГОЕ? Ведь она не из России! И, видимо, никакие травмы не страшны японке!
Ну, а Мао Шимаде я желаю достичь желаемого! И, самое главное, без травм!
+7
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я думаю, что ей будет трудно поддерживать ультра-си, когда она вырастет. Прыжок 4T почти всегда недокручивается и ему не хватает высоты. Я никогда не видел, чтобы она полностью вращала прыжок 4T. Это техника дикого прыжка, которая также может привести к травме.

Кроме того, очень медленный фигурист с очень небольшим артистизмом.
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Ромашка17
Ответ ДИОНИС
Помнится, не так давно многие западные эксперты в один голос утверждали, что четверные прыжки калечат юных девчонок, а также, что фигуристки из ТШТ - это якобы "одноразовые стаканчики"! А некая "великая и титулованная" фигуристка Николь Шотт называла наших прекрасных выдающихся девушек-квадисток "попрыгунчиками и дрессированными обезьянками". Также многие журналисты и комментаторы в США и в Канаде заявляли, что на последних двух чемпионата мира якобы была настоящая атмосфера праздника и дружбы без "этих ужасных русских квадисток". Интересно, что теперь все эти эксперты скажут на такое заявление юной японской фигуристки? Или это ДРУГОЕ? Ведь она не из России! И, видимо, никакие травмы не страшны японке! Ну, а Мао Шимаде я желаю достичь желаемого! И, самое главное, без травм!
Слова ее тренера прошли мимо вашего внимания. Прочтите текст полностью и не занимайтесь раздуванием пожара в погожий день.
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