Крылова о новой произвольной Бойковой и Козловского: «Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже»

Теги сборная России пары Анжелика Крылова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала, что Бойкова и Козловский сохранят произвольную программу.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Произвольная программа для нового сезона была поставлена Крыловой еще в прежнем штабе.

«Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже. Конечно, что-то будет меняться, но после переезда в Москву Александра и Дмитрий ко мне не обращались», – сказала Крылова.

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2 комментария

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Додик Аксель
Они пока путешествуют и наслаждаются отдыхом. Если ПП сохраняется и будут только небольшие изменения по элементам, то время на шлифовку и обкатку обеих программ у них предостаточно.
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fedfan
А так можно, да? Даже чемпионам России? Или это другое?
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