Крылова о новой произвольной Бойковой и Козловского: «Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже»
Анжелика Крылова рассказала, что Бойкова и Козловский сохранят произвольную программу.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Произвольная программа для нового сезона была поставлена Крыловой еще в прежнем штабе.
«Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже. Конечно, что-то будет меняться, но после переезда в Москву Александра и Дмитрий ко мне не обращались», – сказала Крылова.
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