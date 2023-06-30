Крылова о новой произвольной Бойковой и Козловского: «Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже»

Анжелика Крылова рассказала, что Бойкова и Козловский сохранят произвольную программу.

Ранее Александра Бойкова и перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Произвольная программа для нового сезона была поставлена еще в прежнем штабе.

«Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже. Конечно, что-то будет меняться, но после переезда в Москву Александра и Дмитрий ко мне не обращались», – сказала Крылова.