«Глупость и несправедливость. Надеялись, что разум возобладает, но, судя по всему, нет». Навка о решении ISU продлить отстранение россиян

Теги Татьяна Навка сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Навка отреагировала на решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

Сегодня совет Международного союза конькобежцев решил оставить в силе запрет на участие в турнирах для россиян и белорусов. 

«Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей.

Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет», – сказала Навка. 

Коган о продлении отстранения россиян: «Очень жаль, что у ISU не победил здравый смысл. Надежда у нас теплилась, хоть и небольшая»

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13 комментариев

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sabina_katarina
Навка про разум решила поговорить. Адресата только перепутала.
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Viks
"люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей." --- Ну, как ты
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Olga.t
Навке разве Песков ещё не объяснил шёпотом, не для чужих ушей, что реально происходит в мире?
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PerfectSvendsen
Ой, ну не Навке уж рассуждать о справедливости. Прямой бенефициар всего беспредела, творящегося во власти в целом и в спорте в частности. Со своим мужем
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Лука Тараканов
Особливо обидно за беларусских конькобежцев, они могли бы нарушить гегемонию Нидерландов в этом виде спорта.
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PerfectSvendsen
А для каких целей сама Навка использует спорт? Для обдирания казны и собственного обогащения, не так ли?
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
Навке разве Песков ещё не объяснил шёпотом, не для чужих ушей, что реально происходит в мире?
Она прекрасно всё сама знает. Финансирование на шоу получила, а состоится ли оно когда-то, её уже не волнует.
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Navian
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Ответ Olga.t
Навке разве Песков ещё не объяснил шёпотом, не для чужих ушей, что реально происходит в мире?
Они они то и сами в курсе. Но надо же массам лапшу на уши навесить.
+5
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versa
Ну чья бы корова мычала...
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Лука Тараканов
Ответ sabina_katarina
Навка про разум решила поговорить. Адресата только перепутала.
Это точно.
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Lrs Pshn
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
действительно, Татьяна Александровна, как же так получается, что "люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей?" . Ремарка - не те люди пользуются.
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Olga.t
Ответ Katerina Sunny
Она прекрасно всё сама знает. Финансирование на шоу получила, а состоится ли оно когда-то, её уже не волнует.
Она же ответила, что "Когда-нибудь состоится... может быть.. . но возможно, что не в этой жизни"
А кто ж деньги в бюджет возвращает? не по понятиям это.
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