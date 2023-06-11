«Глупость и несправедливость. Надеялись, что разум возобладает, но, судя по всему, нет». Навка о решении ISU продлить отстранение россиян

Татьяна Навка отреагировала на решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

Сегодня совет Международного союза конькобежцев решил оставить в силе запрет на участие в турнирах для россиян и белорусов.

«Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей.

Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет», – сказала Навка.

Коган о продлении отстранения россиян: «Очень жаль, что у ISU не победил здравый смысл. Надежда у нас теплилась, хоть и небольшая»