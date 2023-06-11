Тарасова о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко накажут. Просто издевательство»
Татьяна Тарасова не ожидала, что ISU продлит отстранение россиян от соревнований.
Совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить запрет на участие в турнирах для российских и белорусских спортсменов в силе.
«Я не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко [накажут].
Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении», – сказала Тарасова.
Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований
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