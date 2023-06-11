Тарасова о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко накажут. Просто издевательство»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова не ожидала, что ISU продлит отстранение россиян от соревнований.

Совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить запрет на участие в турнирах для российских и белорусских спортсменов в силе.

«Я не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко [накажут].

Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении», – сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

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14 комментариев

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Viks
«Не ожидала такого решения, даже предположить не могла --- Печально. Полный отрыв от реальностей.
+26
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+26
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Katerina Sunny
Не было вообще никаких предпосылок, что должно что-то измениться. Я даже в допуск юниоров не верила, потому что ФФКР бы отправила совсем не юниоров.
+10
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Бромка
Опять ниоткуда русофобия.
+12
-3
+9
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U
Ужас, а чего это они так?
+9
-1
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Сергей
Совсем плоха бабушка
+8
0
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Адриана
"Даже предположить не могла", это что такое, о чём ТАТ, как будто в другой реальности живёт, или притворяется...
+7
0
+7
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mudskipper
А я наоборот, не ожидал иного решения. Даже странно было бы надеяться.
+4
0
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SvK7
Прям таки ни за что? А если хоть немножко подумать?
+4
-1
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Lesana
а как почву в рунете готовили: и доходы ИСУ упали, и конкуренция нужна так, что все спят и видят россиян на соревнованиях... ))
+3
-1
+2
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Борис Потапкин
Ответ Viks
«Не ожидала такого решения, даже предположить не могла --- Печально. Полный отрыв от реальностей.
знали они всё, играют теперь в удивление
+1
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shickana
Ответ U
Ужас, а чего это они так?
Ума не приложу
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Melnikov1968
Решение давно подготовлено, ничего неожиданного нет.
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catcher69
умеет...могет....
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