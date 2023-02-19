Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Бывшая фигуристка Станислава Константинова рассказала о желании выступить на турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.

«Конечно, очень хочу прокататься. Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат. Очень классно, что придумали такой турнир!» – сказала она.

В нынешнем сезоне Константинова объявляла о завершении карьеры. Заявки на участие в турнире могут подать как действующие, так и бывшие фигуристы.

29 комментариев

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Стася украсит любое мероприятие !
Если на этот турнир заявятся звёзды последних 10 лет - то будет интересней, чем финал рус-гран-при. :)
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Sinson
Чувствую, скоро будет скандал, кого одобрили/не ободрили, справедливо/несправедливо. Участников и вправду стоит сделать побольше.
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наталья Головченко
Ответ ретроградный меркурий
Хотелось бы посмотреть номера всех подавших заявку на участие. Ну и надеюсь, что хотя бы в турнире шоу-программ фантазия хореографов пойдёт хоть немного дальше накатанных рельсов, по которым они ставят свои программы. Мне в показательных отчаянно не хватает выдумки. Можно ведь кучу интересных вещей показать на льду - вращения и прыжки в обе стороны, акробатические элементы, креативные шаги, слайды, спирали... Я уже не говорю о разнообразии музыки и тем. Когда Суперсоник на шоу катает уже третий год набившую оскомину "Мулан", мне хочется Глейха прилюдно выпороть за тунеядство на работе. Да, и перелицованный показательный Ани, который она уже катала, и соревновательная программа Камилы Глейху вистов не добавляют. Когда Саше Трусовой ставят совершенно невнятный номер на шоу с полным отсутствием рисунка, весь её тренерский штаб хочется оштрафовать за вредительство. Сейчас в стране концентрация суперталантливых, причём совершенно по-разному, фигуристок. Будь я на месте хореографа, у меня бы голова взрывалась от идей - например, поставить Трусовой тяжёлый рок или игривый джаз, Валиевой - юмористическую показалку или тему цирка, Щербаковой - образ злодейки/антигероя или современный танец (почему Глейху ни разу не захотелось перенести на лёд то, как круто Аня танцует на паркете?). Соне хочется поставить что-нибудь совершенно отвязное, чтобы девочка похулиганила на льду. Показательные - это же шоу, так делайте шоу! Как "спящий ковбой" Бобрина, "супермен" Фернандеса, "sex bomb" Плющенко. Такие эпатажные номера запоминаются надолго прежде всего потому, что выходят далеко за соревновательные рамки, создают яркий образ. У меня создаётся ощущение, что хореографы вообще боятся пробовать что-то новое, от причёсок и костюмов до рисунка программы, от реквизита до смелых элементов на льду.
Они так пиарили КП Камилы, Глейх рассказывая о ней, находился в каком-то экстазе, но на деле....вообще ничего...даже костюм удручающий. И это, для Камилы, которая может все, так же и к Анне, это относится. Мулан Акатьевой, в принципе, особо не вызывала восторга, но сейчас прям до трясучки...лучше бы с Ледникового что-то катала, вот правда)))
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Lapo Elkann
Если Антон Сихарулидзе и Бережная в форме, будет интересно на них посмотреть. Антон великий артист -фигурист. Раз выступают Родионова и Константинова , значит сложные элементы необязательны.
а Стася очень красивая девушка, удачи.
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Anadora
Ответ Vendetta4111323
Мне очень любопытно, как все эти завершившие карьеру товарищи планируют добиваться эффектности. Взять яркую музыку и разодеться каждый может, но что может быть эффектнее прыжковых элементов? А делать вращения и картинно заламывать руки - такое себе
Танцевальные пары не умеют прыгать, а пока заранее объявили, что соревнование среди женщин, мужчин, пар и танцоров пройдут в едином формате. Подробности объявят позже.
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наталья Головченко
Думаю ТШТ постараются, так как программы пригодятся для их тура по городам))) Ждем-с)
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Юлия Величко
А мне вот интересно, есть ли какой-нибудь необходимый технический минимум для участия в этом шоу? Скажем, минимум один прыжок или какие-то другие элементы? Скорее всего, нет, потому что иначе закончившие будут в заведомо проигрышном положении.
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ретроградный меркурий
Хотелось бы посмотреть номера всех подавших заявку на участие. Ну и надеюсь, что хотя бы в турнире шоу-программ фантазия хореографов пойдёт хоть немного дальше накатанных рельсов, по которым они ставят свои программы. Мне в показательных отчаянно не хватает выдумки. Можно ведь кучу интересных вещей показать на льду - вращения и прыжки в обе стороны, акробатические элементы, креативные шаги, слайды, спирали... Я уже не говорю о разнообразии музыки и тем. Когда Суперсоник на шоу катает уже третий год набившую оскомину "Мулан", мне хочется Глейха прилюдно выпороть за тунеядство на работе. Да, и перелицованный показательный Ани, который она уже катала, и соревновательная программа Камилы Глейху вистов не добавляют. Когда Саше Трусовой ставят совершенно невнятный номер на шоу с полным отсутствием рисунка, весь её тренерский штаб хочется оштрафовать за вредительство. Сейчас в стране концентрация суперталантливых, причём совершенно по-разному, фигуристок. Будь я на месте хореографа, у меня бы голова взрывалась от идей - например, поставить Трусовой тяжёлый рок или игривый джаз, Валиевой - юмористическую показалку или тему цирка, Щербаковой - образ злодейки/антигероя или современный танец (почему Глейху ни разу не захотелось перенести на лёд то, как круто Аня танцует на паркете?). Соне хочется поставить что-нибудь совершенно отвязное, чтобы девочка похулиганила на льду. Показательные - это же шоу, так делайте шоу! Как "спящий ковбой" Бобрина, "супермен" Фернандеса, "sex bomb" Плющенко. Такие эпатажные номера запоминаются надолго прежде всего потому, что выходят далеко за соревновательные рамки, создают яркий образ. У меня создаётся ощущение, что хореографы вообще боятся пробовать что-то новое, от причёсок и костюмов до рисунка программы, от реквизита до смелых элементов на льду.
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nina1212
Ответ Светлана Менова
Слушайте, пусть проведут в любом формате, а там видно будет. Сколько уже было воплей про то, что фигурное катание стало якобы фигурным прыганьем, а где искусство и вот это всё... Вот, пожалуйста, сделали турнир для катальщиков, и всё равно куча недовольных. 🤦‍♀️
не ругайтесь) Пока все довольны, все ждут
Но все равно победит "не та девочка") И опять будет бурление
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Светлана Менова
Ответ nina1212
лучше бы только для бывших и сделали, а иначе во первых всем не хватит мест, во вторых неравные условия, у бывших форма намного хуже. Или сделали бы 2 номинации - действующие и завершившие
Слушайте, пусть проведут в любом формате, а там видно будет. Сколько уже было воплей про то, что фигурное катание стало якобы фигурным прыганьем, а где искусство и вот это всё... Вот, пожалуйста, сделали турнир для катальщиков, и всё равно куча недовольных. 🤦‍♀️
+3
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+3
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Wintersun
А чего там с правилами? Надеюсь с совсем безпрыжковыми программами выступать нельзя будет. Минимум один да нужен, хоть двойной.
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nina1212
Ответ Kareglazaya
Похоже, для бывших спортсменов этот турнир оказался даже интереснее, чем для действующих) Хотя, может, это и к лучшему: зрители смогут снова увидеть тех, кто уже давно не выступает.
лучше бы только для бывших и сделали, а иначе во первых всем не хватит мест, во вторых неравные условия, у бывших форма намного хуже. Или сделали бы 2 номинации - действующие и завершившие
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+8
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Kathryna
Ответ Vendetta4111323
Мне очень любопытно, как все эти завершившие карьеру товарищи планируют добиваться эффектности. Взять яркую музыку и разодеться каждый может, но что может быть эффектнее прыжковых элементов? А делать вращения и картинно заламывать руки - такое себе
Нравятся Вам одни прыжки - смотрите соревнования. Для таких как вы даже отдельно был прыжковый турнир, который превратился в фарс. А в шоу эффектность достигается не только одними прыжками. Можно их прыгать по минимуму, но шоу программы от этого хуже не станут.
+4
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Маргарита В Сафронова
Стася классно смотрится в любом шоу.
+5
-1
+4
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Vendetta4111323
Мне очень любопытно, как все эти завершившие карьеру товарищи планируют добиваться эффектности.
Взять яркую музыку и разодеться каждый может, но что может быть эффектнее прыжковых элементов?
А делать вращения и картинно заламывать руки - такое себе
+4
-6
-2
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margosha58
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Прекрасная задумка превращается в шоу пенсионеров, у которых после озвучивания призовых появилась резкая тяга тряхнуть стариной. Стася, последний раз это был тяжелый упитанный лебедь, реально думаешь составить конкуренцию Валиевой с её номером-бомбой?
С самого начала было озвучено ФФКР, что принимать участие могут как действующие, так и закончившие. Что вы там себе вообразили - ваши проблемы.
+9
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Perfeksionistka
На Стасю с удовольствием посмотрю.. самая изысканная и элегантная барышня нашего ФК..
+4
-6
-2
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Anadora
Ответ Евгения Гринева
16 участников маловато, надо хотя бы до 25 расширить, так интереснее будет
Об этом многие говорят. Количество участников нужно расширить.
+7
0
+7
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Светлана Менова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Прекрасная задумка превращается в шоу пенсионеров, у которых после озвучивания призовых появилась резкая тяга тряхнуть стариной. Стася, последний раз это был тяжелый упитанный лебедь, реально думаешь составить конкуренцию Валиевой с её номером-бомбой?
Валиева если будет участвовать, Венздей не будет катать. Для этого турнира нужен абсолютно новый номер.
+3
0
+3
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Евгения Гринева
16 участников маловато, надо хотя бы до 25 расширить, так интереснее будет
+12
0
+12
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Инна Плотникова
Ответ Kareglazaya
Похоже, для бывших спортсменов этот турнир оказался даже интереснее, чем для действующих) Хотя, может, это и к лучшему: зрители смогут снова увидеть тех, кто уже давно не выступает.
Я бы тоже в таком формате посмотрела с удовольствием на недавних так сказать выпускников-пенсионеров. Хочется увидеть тех, кто завершил, но был ярким и артистичным. Анна Погорилая всегда блистала и Стася тоже интересна очень. Жду экспрессии, интересных фишек и идей.
+5
-1
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Тайга86
Замечательно. Стася несомненно будет одной из украшений турнира. Успешного ей выступления.
+5
-3
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Прекрасная задумка превращается в шоу пенсионеров, у которых после озвучивания призовых появилась резкая тяга тряхнуть стариной. Стася, последний раз это был тяжелый упитанный лебедь, реально думаешь составить конкуренцию Валиевой с её номером-бомбой?
+6
-13
-7
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Anadora
Такие как Станислава украсят это шоу-программ. Жалко, что нельзя катать старые программы, например, такую программу как "Февраль". Но я любую программу Станиславы буду ждать!
+4
0
+4
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Галина Александрова
Жги Стася! Уверенна, что будет красиво!!!
+3
-4
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