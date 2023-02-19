Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»
Бывшая фигуристка Станислава Константинова рассказала о желании выступить на турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.
«Конечно, очень хочу прокататься. Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат. Очень классно, что придумали такой турнир!» – сказала она.
В нынешнем сезоне Константинова объявляла о завершении карьеры. Заявки на участие в турнире могут подать как действующие, так и бывшие фигуристы.
Если на этот турнир заявятся звёзды последних 10 лет - то будет интересней, чем финал рус-гран-при. :)
а Стася очень красивая девушка, удачи.
Но все равно победит "не та девочка") И опять будет бурление
Взять яркую музыку и разодеться каждый может, но что может быть эффектнее прыжковых элементов?
А делать вращения и картинно заламывать руки - такое себе