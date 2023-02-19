Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»

Бывшая фигуристка Станислава Константинова рассказала о желании выступить на турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18 марта.

«Конечно, очень хочу прокататься. Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат. Очень классно, что придумали такой турнир!» – сказала она.

В нынешнем сезоне Константинова объявляла о завершении карьеры. Заявки на участие в турнире могут подать как действующие, так и бывшие фигуристы.