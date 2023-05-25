Тарасова о заявлении ОКР: «Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители»

Теги Татьяна Тарасова Станислав Поздняков ОКР ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление ОКР о недопустимости подписания деклараций.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к международным стартам.

«Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители – у нас есть федерации, есть Минспорт», – сказала Тарасова

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам

10 комментариев

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Viks
Для таких решений есть спортивные руководители – у нас есть федерации, есть Минспорт», – сказала Тарасова. --- Ни минспорту ни федерациям не будут предлагать подписать декларации - декларации индивидуаальные - это до Тарасовой дойдёт?
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Верю-не верю
Анатольна, гениально, серьёзно, а ведь это выход! Найти из числа чинуш козлов отпущения, пусть они за всех и отвечают😁
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Ann P
Они что марионетки?
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Anna Morgan
О каком допуске может идти речь , если российские спортсмены и власть это одно целое? Они ее часть. А кто не целое, то уже успешно выступает типа теннисистов
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Лека-Лека
Руководители не могут и не будут ничего решать.
Спортсмены будут тихо прозябать.
Да здравствует российский спорт - лучший спорт в мире!!!
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maripous
Что должен подписать Минспорт? Что он не поддерживает сво и согласен на любые проверки иностранными спецслужбами российских спортсменов без права оспаривания? Минспорт такое не подпишет.
А Тарасова, по моему, уже не соображает ничего.
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maripous
Ответ Валерий Петров
Ну елки-палки, никто пока еще не заставляет подписывать никакие декларации. Зачем раньше времени махать кулаками и молоть языком?
Ну вообще то тяжелоатлетам уже предложили. И они отказались. Так что давно пора было заявлять позицию.
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