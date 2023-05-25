Тарасова о заявлении ОКР: «Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители»
Татьяна Тарасова отреагировала на заявление ОКР о недопустимости подписания деклараций.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к международным стартам.
«Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители – у нас есть федерации, есть Минспорт», – сказала Тарасова.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам
Спортсмены будут тихо прозябать.
Да здравствует российский спорт - лучший спорт в мире!!!
А Тарасова, по моему, уже не соображает ничего.