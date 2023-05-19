Костомаров пока остается в реанимационной палате и продолжает восстановление (ТАСС)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров пока остается в реанимации, где продолжает процесс восстановления.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось, 8 мая он опубликовал новое фото и впервые высказался о своей болезни в соцсети. 

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться – закачивает мышцы, на это нужно время.

Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», – сообщил источник ТАСС. 

7 комментариев

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Светлана М
Скорейшего восстановления Роману!
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Додик Аксель
Роме ещё долго предстоит лечение и реабилитация. Мышцы атрофированы и надо будет специальными упражнениями всё восстанавливать и готовиться к протезированию. Здоровья, сил, удачи и терпения.
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Wayne Gretzky 99
Жесть, конечно.
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asusp527
В реанимации закачивает мышцы?...
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Н.Ф.
Торопиться не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека.
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Lennuci
Ответ asusp527
В реанимации закачивает мышцы?...
Реабилитация и качалка в реанимации это что-то новое. Надеюсь, они там знают, что ему нужно как можно скорее начинать восстанавливать проприoрецепцию одновременно с протезированием, чтоб не потерять ее окончательно. А для этого его надо вытащить из реанимации. Отделение рядом наверняка есть, где за ним приглядеть могут.
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Ir_rish
Ответ Lennuci
Реабилитация и качалка в реанимации это что-то новое. Надеюсь, они там знают, что ему нужно как можно скорее начинать восстанавливать проприoрецепцию одновременно с протезированием, чтоб не потерять ее окончательно. А для этого его надо вытащить из реанимации. Отделение рядом наверняка есть, где за ним приглядеть могут.
Так информация, как всегда, от безымянного источника- который что-то подслушал, что-то подссмотрел- и, не разбираясь, вывалил.
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