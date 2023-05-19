Костомаров пока остается в реанимационной палате и продолжает восстановление (ТАСС)
Роман Костомаров пока остается в реанимации, где продолжает процесс восстановления.
В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось, 8 мая он опубликовал новое фото и впервые высказался о своей болезни в соцсети.
«Роман набирается сил, продолжает тренироваться – закачивает мышцы, на это нужно время.
Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», – сообщил источник ТАСС.
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