Костомаров пока остается в реанимационной палате и продолжает восстановление (ТАСС)

Роман Костомаров пока остается в реанимации, где продолжает процесс восстановления.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось, 8 мая он опубликовал новое фото и впервые высказался о своей болезни в соцсети.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться – закачивает мышцы, на это нужно время.

Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», – сообщил источник ТАСС.