Дизайнер Куклычева о Косторной: «С Аленой происходит много спонтанного, она неординарная личность. Очень творческая, смелая»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева рассказала об участии Алены Косторной в модном показе.

На показе Estet Fashion Week фигуристка появилась в красном платье из показательной программы «Харли Квинн».

«Вы видели, что на показ приехала Алена Косторная. Получилось так, что я выставила прошлогодние фотки, и она спросила: «Что это у вас за тусовка собирается?»

Я рассказала, что это показ, в этом году тоже будет, предложила ей поучаствовать. Она говорит: «Ой, здорово, я тогда надену «Харли». Это ее любимое платье.

Я предложила ей сшить что-то новое, но она сказала: «Харли» – это любовь, я выйду в ней». Так что мы немножко с него пыль стряхнули и представили уже в другом формате. Мне кажется, такому платью самое место на подиуме.

Мы вообще не планировали участие Алены, все спонтанно. Но с ней вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность.

Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия», – сказала Куклычева. 

Косторная в образе Харли Квинн вышла на подиум на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

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3 комментария

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блОК
Это мы уже заметили)
+3
0
+3
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Abdul Aziz
Было кринжовенько так-то
+3
-1
+2
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FS.Nika1
Ну если это произошло не спонтанно, а заранее подготовлено возможно был бы классный результат, а так не очень (
Я не хейтер Алёны , и не болельщица ее, но катание у Алены, признаюсь , классное , но в этот раз , конечно, лично для меня был ужас , а не показ. Не в обиду никому )
+2
0
+2
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