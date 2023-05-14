Дизайнер Куклычева о Косторной: «С Аленой происходит много спонтанного, она неординарная личность. Очень творческая, смелая»

Дизайнер Алена Куклычева рассказала об участии Алены Косторной в модном показе.

На показе Estet Fashion Week фигуристка появилась в красном платье из показательной программы «Харли Квинн».

«Вы видели, что на показ приехала . Получилось так, что я выставила прошлогодние фотки, и она спросила: «Что это у вас за тусовка собирается?»

Я рассказала, что это показ, в этом году тоже будет, предложила ей поучаствовать. Она говорит: «Ой, здорово, я тогда надену «Харли». Это ее любимое платье.

Я предложила ей сшить что-то новое, но она сказала: «Харли» – это любовь, я выйду в ней». Так что мы немножко с него пыль стряхнули и представили уже в другом формате. Мне кажется, такому платью самое место на подиуме.

Мы вообще не планировали участие Алены, все спонтанно. Но с ней вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность.

Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия», – сказала Куклычева.

Косторная в образе Харли Квинн вышла на подиум на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве