Испанская федерация фигурного катания обратилась в немецкую по поводу перехода Тима Дика. Он будет выступать в дуэте с Оливией Смарт

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Танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик будет представлять Испанию.

Испанская федерация фигурного катания обратилась в немецкую по поводу перехода Дика.

В декабре стало известно, что Смарт и Дик образовали танцевальный дуэт.

Ранее Смарт выступала за Испанию в паре с Адрией Диасом, который после сезона-2021/22 завершил карьеру. Вместе они заняли 8-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине и 7-е – на чемпионате мира-2022. До 2016-го Оливия представляла на соревнованиях Великобританию.

Дик катался в дуэте с Катариной Мюллер и представлял Германию. Пара заняла 21-е место в Пекине-2022 и 12-е – на чемпионате Европы-2022.

Смарт и Дик тренируются в Канаде.

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17 комментариев

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22somebody22
В олимпийском сезоне мне очень нравились Смарт/Диас,и прогами и катанием,не ожидал,что Диас завершит карьеру,хоть и возраст у него уже солидный был.Казалось,что они начали прогрессировать и могут ворваться в элиту.Хорошо,что Смарт так быстро нашли партнёра.
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Denis Wasilich
Смарт Дик это же что то из игрушек для взрослых
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Princess23
Обещает быть интересная пара Особенно если Тим избавится от образа такого клоуна который ему Крылова навязала
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Katerina Sunny
За Испанию есть шанс съездить на ОИ.
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Andrea Alana
Ответ 22somebody22
Какой экзамен?Смарт с Диасом уже каталась много лет за Испанию и на Олимпиаде выступала.
Это если за Германию. Экзамен по немецкому, Массо еле сдал.
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Olga Krayz
Очень интересно будет посмотреть на новую пару!
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Ostinato
Ответ Katerina Sunny
За Испанию есть шанс съездить на ОИ.
Партнер и за Германию выезжал. Конкуренция у немцев в сборной такая же никакая как и у Испанцев.
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Katerina Sunny
Ответ Ostinato
Партнер и за Германию выезжал. Конкуренция у немцев в сборной такая же никакая как и у Испанцев.
Зато партнерше нужно сдавать экзамен, чтобы получить гражданство. У испанцев на примере Халявина это явно проще.
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Gemma157
Ух ты, спортивная новость!)
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Додик Аксель
Если не пророков в своём отечестве -- находят в другом. Не мало уже в фигурном катании интернациональных пар.
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Allbee
Ответ 22somebody22
В олимпийском сезоне мне очень нравились Смарт/Диас,и прогами и катанием,не ожидал,что Диас завершит карьеру,хоть и возраст у него уже солидный был.Казалось,что они начали прогрессировать и могут ворваться в элиту.Хорошо,что Смарт так быстро нашли партнёра.
Хороший комментарий, по- делу, зачем скрыт интересно
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Elizaveta Queen
рада за Оливию!!!
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Princess23
Ответ Ostinato
Партнер и за Германию выезжал. Конкуренция у немцев в сборной такая же никакая как и у Испанцев.
у немцев сейчас из юниоров выходят 2 хорошие пары
а у испанцев голяк
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gordana
Ответ Светлана Менова
Испания готова полностью экспатов брать и бабло за это платить)
Скорей в порядке исключения, поскольку экспату Оливии трудно найти подходящего по уровню испанского партнера, а она не в том возрасте, чтобы брать одиночника и выкатывать из него танцора. Да и таких одиночников как Тахакаши, чтобы выстрелить в танцах за один цикл, в Испании не наблюдается. А так они стараются в пару к своим фигуристам иностранцев подбирать.
Сейчас по юниорам одна девочка из Беларуси хочет за них выступать, так у нее папа испанец. И еще неизвестно, возьмут ее вместе с партнером или только одну и будут подбирать испанца.
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