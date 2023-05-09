Испанская федерация фигурного катания обратилась в немецкую по поводу перехода Тима Дика. Он будет выступать в дуэте с Оливией Смарт

Танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик будет представлять Испанию.

Испанская федерация фигурного катания обратилась в немецкую по поводу перехода Дика.

В декабре стало известно, что Смарт и Дик образовали танцевальный дуэт.

Ранее Смарт выступала за Испанию в паре с Адрией Диасом, который после сезона-2021/22 завершил карьеру. Вместе они заняли 8-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине и 7-е – на чемпионате мира-2022. До 2016-го Оливия представляла на соревнованиях Великобританию.

Дик катался в дуэте с Катариной Мюллер и представлял Германию. Пара заняла 21-е место в Пекине-2022 и 12-е – на чемпионате Европы-2022.

Смарт и Дик тренируются в Канаде.