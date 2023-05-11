Алексей Мишин: «Я бывал в Мексике и с удовольствием посещу ее еще раз. Буду накапливать в себе энергию для будущего сезона»

Алексей Мишин высказался о предстоящих мастер-классах в Мексике.

Планируется, что Мишин и фигуристы его группы проведут мастер‑классы в Мексике с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

«Я бывал в Мексике и с интересом и удовольствием посещу ее еще раз. Буду накапливать в себе энергию для будущего сезона», – сказал тренер.

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