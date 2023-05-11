Алексей Мишин: «Я бывал в Мексике и с удовольствием посещу ее еще раз. Буду накапливать в себе энергию для будущего сезона»

Теги сборная России Алексей Мишин Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о предстоящих мастер-классах в Мексике.

Планируется, что Мишин и фигуристы его группы проведут мастер‑классы в Мексике с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

«Я бывал в Мексике и с интересом и удовольствием посещу ее еще раз. Буду накапливать в себе энергию для будущего сезона», – сказал тренер.

Мишин о мастер-классах в Мексике: «Туктамышева хочет покупаться с акулами»

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6 комментариев

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Daria Lyubeznova
Здоровья и сил Алексею Николаевичу!
+13
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Додик Аксель
Здоровью и жизненной энергии Алексея Николаевича можно только позавидовать. Удачного и счастливого предстоящего полёта.
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Anna Leonova
Профессор как всегда бесподобен ))) Счастливого путешествия ему и всей группе!
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Яна Гренадер
Мишин легенда 🥰 сил и здоровья ему
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Vladimir Rybakoff
Профессор Алексей Николаевич восхищает!
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Мария Коваленко
Здоровья Алексею Николаевичу и как можно больше накопить энергии к новому сезону 🥰
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