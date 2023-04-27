Гербольдт о спортивном долголетии Туктамышевой: «Она росла в более спокойных реалиях. Не было такой гонки за элементами»

Катарина Гербольд рассказала о причинах спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой.

«Это больше вопрос к ней и к ее тренеру (Алексею Мишину – Sports.ru). Но, наверно, ее сила заключается в том, что она росла немного в других реалиях, более спокойных. Она росла среди таких, как я, и у нас не было такой гонки за элементами, которые сейчас делаются. Мы об этом даже не могли думать.

Не знаю, пойдет ли она на четверной или нет, но, насколько я знаю, периодически или регулярно она исполняет его на тренировках. У нее очень опытный тренер, который, если будет видеть, что элемент готов, то может и вставить его в программу», – сказала .