Гербольдт о спортивном долголетии Туктамышевой: «Она росла в более спокойных реалиях. Не было такой гонки за элементами»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Катарина Гербольд рассказала о причинах спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой.

«Это больше вопрос к ней и к ее тренеру (Алексею Мишину – Sports.ru). Но, наверно, ее сила заключается в том, что она росла немного в других реалиях, более спокойных. Она росла среди таких, как я, и у нас не было такой гонки за элементами, которые сейчас делаются. Мы об этом даже не могли думать.

Не знаю, пойдет ли она на четверной или нет, но, насколько я знаю, периодически или регулярно она исполняет его на тренировках. У нее очень опытный тренер, который, если будет видеть, что элемент готов, то может и вставить его в программу», – сказала Гербольдт.

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6 комментариев

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Красная Звезда
Вообще не аргумент, если внимательней изучить карьеру и биографию Лизы, можно убедиться, что легко ней не было никогда, вся карьера сплошное преодоление обстоятельств. Ее спортивное долголетие-это сила воли+характер, а никак не отсутствие какой-то там мифической гонки за элементами.
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Doctor of Philosophy
Она смеётся? Во-первых, в России на рубеже нулевых и десятых была ещё какая гонка за элементами. Просто тогда такими элементами были каскады 3-3, и за них вводились бонусы на внутреннем уровне, как сейчас за квады, чтобы стимулировать их освоение и регулярное исполнение. Очень серьёзная гонка была сначала среди детишек, которая после Сочи вылилась в жёсткую конкуренцию на взрослом уровне - и Туктамышева конкурировала с Липницкой, Радионовой, Погорилой, Медведевой, причём с переменным успехом - настолько жестка была эта рубка.

Во-вторых, гораздо более важно, что затем пошла гонка уже не за каскадами 3-3, а за элементами ультра-си. И Лиза ввязалась уже в новую борьбу, которую и по сей день продолжает вести. Причём уже в более зрелом возрасте, отчего это ещё более впечатляет. О каком спокойствии можно вообще говорить? Почему никто другой из тех, кто рос вместе с ней, эту борьбу не продолжает? Ни сверстницы, такие как Сотникова, Овчарова, Агафонова, Шелепень, Деева, Коробейникова, Засеева, ни те, кто чуть младше? Ну, если всё дело только в якобы более спокойном детстве?

Катарина судит по себе, как следует из контекста. Вот только она уже ушла в пары, когда Лиза только-только в юниоры вышла. Так что они фигуристки принципиально разных поколений. Может, Гербольдт и росла в спокойствии без гонки за элементами, но Туктамышева - уже в совсем иных реалиях.
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FSUA2408
Конечно, поэтому Лиза стала первой фигуристкой прыгнувший четыре тройных в КП и была на то время всего лишь шестой женщиной прыгнувшей триксель. Потому что "гонки за элементами не было". Она просто так по приколу 3А долбила.
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opty
Да ну... Если это не гонка за ультра-си , тогда что ? Лизе здесь 14 лет

https://youtu.be/Jx6AIuyj5vc
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Роман Волков
Вообще-то с того времени ВСЕ росли без гонки за Ультра-си, при этом многие умудрились потерять даже ТРОЙНЫЕ прыжки и полностью деградировать.
Так что эта теория несостоятельна, а то, что Лиза в Детстве не освоила Четверной это минус, сейчас он ей даётся Ооочень тяжело.
А долголетие это желание, в начале просто жить Спортом, а попозже наши Молодые: Аня, Саша, Камила побудили на Самосовершенствование!
И до сих пор Лиза Продолжает Самосовершенствоваться.
Ей просто нравится жить на Максимуме своих физических возможностей.
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Соль.
У Лизы так-то триксель есть. Очень сложный элемент. И вообще Лизе всегда борьбы хватало.
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