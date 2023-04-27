Гербольдт о спортивном долголетии Туктамышевой: «Она росла в более спокойных реалиях. Не было такой гонки за элементами»
Катарина Гербольд рассказала о причинах спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой.
«Это больше вопрос к ней и к ее тренеру (Алексею Мишину – Sports.ru). Но, наверно, ее сила заключается в том, что она росла немного в других реалиях, более спокойных. Она росла среди таких, как я, и у нас не было такой гонки за элементами, которые сейчас делаются. Мы об этом даже не могли думать.
Не знаю, пойдет ли она на четверной или нет, но, насколько я знаю, периодически или регулярно она исполняет его на тренировках. У нее очень опытный тренер, который, если будет видеть, что элемент готов, то может и вставить его в программу», – сказала Гербольдт.
Во-вторых, гораздо более важно, что затем пошла гонка уже не за каскадами 3-3, а за элементами ультра-си. И Лиза ввязалась уже в новую борьбу, которую и по сей день продолжает вести. Причём уже в более зрелом возрасте, отчего это ещё более впечатляет. О каком спокойствии можно вообще говорить? Почему никто другой из тех, кто рос вместе с ней, эту борьбу не продолжает? Ни сверстницы, такие как Сотникова, Овчарова, Агафонова, Шелепень, Деева, Коробейникова, Засеева, ни те, кто чуть младше? Ну, если всё дело только в якобы более спокойном детстве?
Катарина судит по себе, как следует из контекста. Вот только она уже ушла в пары, когда Лиза только-только в юниоры вышла. Так что они фигуристки принципиально разных поколений. Может, Гербольдт и росла в спокойствии без гонки за элементами, но Туктамышева - уже в совсем иных реалиях.
https://youtu.be/Jx6AIuyj5vc
Так что эта теория несостоятельна, а то, что Лиза в Детстве не освоила Четверной это минус, сейчас он ей даётся Ооочень тяжело.
А долголетие это желание, в начале просто жить Спортом, а попозже наши Молодые: Аня, Саша, Камила побудили на Самосовершенствование!
И до сих пор Лиза Продолжает Самосовершенствоваться.
Ей просто нравится жить на Максимуме своих физических возможностей.